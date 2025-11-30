Il cartone della pizza non è sempre riciclabile: come smaltirlo nel modo giusto

Molti lo buttano nella carta, ma è un errore che può danneggiare sia la raccolta differenziata che l’ambiente: come smaltirlo correttamente.

Un gesto che compiamo quasi ogni settimana, spesso senza pensarci, può avere conseguenze molto importanti per l’ambiente. Dopo aver gustato una pizza, c’è un dettaglio che molti trascurano, ma che fa davvero la differenza nella raccolta differenziata. Il protagonista? Proprio lui, il cartone che la contiene.

Il cartone della pizza non è tutta carta: l’errore che commettono in molti

Ordinare una pizza è uno dei piaceri più semplici e condivisi: che sia una serata con gli amici o una cena davanti alla TV, il momento in cui si apre il cartone e si sprigiona il profumo della pizza è sempre speciale. Quando tutto è finito, resta un dubbio: dove si butta il cartone? La risposta, per molti, sembra scontata — ossia nel bidone della carta — ma, in realtà, non sempre è così.

pizza margherita

Il cartone della pizza, infatti, non è completamente riciclabile. Quando resta impregnato di olio, mozzarella e/o pomodoro, non può essere trattato come la carta pulita.

Le fibre contaminate dal grasso e dai residui organici compromettono il processo di riciclo, rendendo inutilizzabile l’intero materiale. È un errore comune che rischia di destabilizzare la qualità della raccolta differenziata, nonché di aumentare i rifiuti destinati all’incenerimento.

Come differenziare correttamente tale materiale

Per smaltire correttamente il cartone della pizza, serve solo un po’ di attenzione. La prima regola è fare una differenza tra le parti pulite e quelle sporche.

Il coperchio, se non presenta tracce di condimento, può essere strappato e gettato nella carta. Il fondo e le zone unte devono, invece, essere buttate nell’indifferenziato, mentre gli eventuali resti di cibo vanno smaltiti nel contenitore dell’umido.

Questa semplice operazione di separazione consente di ridurre i rifiuti non riciclabili e migliorare l’efficienza del sistema di raccolta.