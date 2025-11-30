Hai troppe grucce? Non buttarle: valgono oro 

Le vecchie grucce possono trasformarsi in strumenti ingegnosi per organizzare la casa, risparmiare e ridurre gli sprechi senza spendere nulla.

In casa di ognuno di noi c’è un oggetto che passa inosservato più di molti altri: le grucce. Appese in fondo all’armadio o dimenticate in un ripostiglio, spesso sono considerate oggetti inutili e di cui liberarsi prima o poi. Eppure, proprio questi accessori considerati marginali possono diventare protagonisti di diverse pratiche di riuso creativo: ecco come dar nuova vita agli appendiabiti.

Grucce inutilizzate, una risorsa che spesso ignoriamo

Aprire un armadio e trovarsi davanti una fila ordinata di grucce inutilizzate capita un po’ a tutti. Col tempo si accumulano, si mescolano a quelle nuove, diventano un ingombro. In realtà, con un minimo di inventiva, possono trasformarsi in strumenti utili a riorganizzare gli spazi.

appendino con cravatta

Le grucce in metallo, ad esempio, possono essere modellate con facilità: basta piegarle con delicatezza per ottenere forme circolari e/o geometriche che diventano la base per decorazioni stagionali, cornici artigianali e supporti per piante leggere. Quelle in legno, che, in genere, sono più robuste, possono essere reinventate come elementi d’arredo minimalisti, perfetti per creare piccoli pannelli decorativi e per sostenere composizioni floreali secche.

Come dare nuova vita agli appendiabiti

Una semplice asticella può diventare un supporto per sciarpe, foulard e cinture: in questo modo, si rende più ordinato l’armadio, nonché la scelta degli accessori.

Con qualche piccolo intervento artigianale, le grucce più resistenti diventano la struttura ideale per realizzare abat-jour leggere o lampadari dal design contemporaneo, soprattutto se abbinate a materiali di recupero, ad esempio cerchi di bicicletta e vecchi paralumi.

Un modello in metallo, ben modellato, può trasformarsi in un portarotoli per la cucina o in un portasciugamani per il bagno, ma non solo: una gruccia può essere utilizzata anche per creare un piccolo scolapiatti da appoggiare vicino al lavello.

Si possono, infine, utilizzare gli appendiabiti per creare decorazioni tematiche, ad esempio alberelli stilizzati per le festività ed orologi da parete dallo stile industriale.