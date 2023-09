Critiche a Ida Platano per come ha deciso di andare al mare. La ex dama di Uomini e Donne ha replicato fortemente agli haters.

Andare in spiaggia con i capelli sistemati e un po’ di trucco. Questo “l’errore” di Ida Platano secondo alcuni utenti social. La ex dama di Uomini e Donne si sta godendo alcuni momenti finali dell’estate e ha deciso di mostrarsi nei momenti precedenti all’uscita verso il mare. Unica pecca: la donna si è fatta vedere mentre, appunto, si dava una “sistemata” prima di uscire. Da qui, una serie di critiche che l’hanno portata a replicare.

Ida Platano truccata e pettinata al mare: le critiche e la replica

La storia tra la Platano e Alessandro Vicinanza, nata nello studio di Uomini e Donne prosegue, ed è anche per questo che la donna, così come il cavaliere, è tanto seguita sui social. Al netto di tanti seguaci e fan, per la bella Ida ci sono anche parecchi haters.

Proprio questi ultimi si sono resi protagonisti di qualche messaggio di troppo a cui il volto tv ha voluto replicare. La Platano si era mostrata negli attimi prima di uscire per dirigersi in spiaggia e al mare mentre si sistemava e i capelli e si truccava. Proprio questo ha generato una vera e propria bufera.

“Leggevo che in molti mi avete criticato per essermi truccata per andare in spiaggia”, ha esordito nelle sue stories su Instagram la ex dama del programma di Maria De Filippi. “Come ci dovrei andare? Disordinata? Curiamoci sempre, per noi stesse perché chi non ci tiene non si cura”.

Insomma, una risposta chiara e decisa verso tutti coloro che l’avevano criticata.

