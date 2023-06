Terra dalla antichissima cultura, l’Egitto è un paese molto affascinante pieno di sorprese e di tantissimi e preziosi souvenir da portarsi a casa.

Vuoi viaggiare in Egitto? Hai bisogno di un visto online per l’Egitto!

Questa autorizzazione di viaggio per via elettronica serve a chi desidera recarsi in Egitto per motivi di lavoro e turismo, e può essere acquisita tramite una domanda online, senza la necessità di rivolgersi a un’ambasciata.

Il rilascio del visto online non solo accelera il procedimento di questa pratica burocratica prima del viaggio, ma agevola anche il sistema di dogana e di controllo delle frontiere al momento dell’arrivo in Egitto.

L’Egitto è considerato una culla della civiltà. l’Antico Egitto ha visto alcuni dei primi sviluppi della scrittura, dell’agricoltura, dell’urbanizzazione, della religione organizzata e del governo centrale.

Monumenti emblematici come la necropoli di Giza e la sua Grande Sfinge, nonché le rovine di Memphis, Tebe, Karnak e la Valle dei Re, riflettono questa eredità e restano un centro di interesse scientifico e culturale.

Decidere di viaggiare in Egitto significa entrare in contatto con 5000 anni di storia dell’uomo.

Se anche tu hai deciso di avventurarti sulle tracce delle antiche civiltà e di concederti una vacanza in Egitto, non dimenticare di portarti a casa “un pezzetto d’Egitto”.

egitto piramidi sfinge

Muoversi nella miriade di mercatini di souvenir egiziani è un’incredibile esperienza sensoriale: i luoghi dove comprare oggetti da portare a casa sono pieni di colori, profumi sapori di materiali unici da vedere e toccare, che ti lasceranno a bocca aperta.

Quali sono i souvenir da portare a casa dal tuo viaggio in Egitto? Moltissimi; vediamone alcuni.

Artigianato locale

Il primo suggerimento per orientarsi nella scelta dei souvenir è di gironzolare per i tipici mercati, visitando botteghe e bazar, lasciandosi conquistare dai colori, inebriare dei profumi speziati, nella suggestiva atmosfera da “Mille e una notte” che si respira, per esempio, tra i vicoli del Cairo.

Bellissime statuette e vasi modellati in alabastro, rame, ottone e argento, ricchi di elaborati dettagli, speso simboleggianti miti dell’Antico Egitto, sono in bella mostra nei piccoli negozi di artigianato: non riuscirai a staccare gli occhi da questi deliziosi oggetti!

L’antico mercato Khalili del Cairo ti ammalierà con le sue esposizioni di raffinati gioielli e monili, spesso lavorati nell’ambra. Non dimenticarti di considerare anche il papiro egiziano, una pianta che, opportunamente trattata, è utilizzata per la scrittura.

Questo mercato è noto per l’ottimo rapporto qualità-prezzo dei suoi tessuti, pellami, alimenti, spezie, gioielli tradizionali e profumi, in vendita a prezzi accessibili. Ricordati che è sempre necessario negoziare l’acquisto, secondo una consuetudine diffusa in tutto il mondo islamico.

Essenze e profumi

La civiltà egizia è stata una delle prime a utilizzare profumi ed essenze. Ancora oggi gli egiziani hanno un autentico culto per la cura del corpo con l’aiuto di creme, essenze e profumi a base di spezie ed erbe e, quindi, completamente naturali.

Il profumo tradizionale usato dagli Egizi si chiamava “Kyphi” ed era formato da più di 60 essenze. Sembra che fosse usato per migliorare la vita amorosa dei faraoni.

Scegliere di portarsi a casa un profumato ricordo del viaggio nella terra dei faraoni può diventare una vera e propria avventura sensoriale: le fragranze disponibili sono moltissime.

Per citarne alcune: mirra, timo, ginepro, mirto, cannella, anice, cipresso, limone, legno di rosa, sandalo, che, insieme a tante altre, è possibile combinare in mille modi diversi. Così potrai creare la tua personale essenza, per rivivere la bellezza del tuo viaggio in Egitto ogni volta che vorrai sentire la sua fragranza.

Tappeti e tessuti

Il cotone egiziano è di primissima qualità e rappresenta sicuramente un souvenir importante da portarsi da un viaggio in Egitto. Se sei indeciso su cosa acquistare, comprare un abito di cotone tradizionale può essere una scelta azzeccata. Se invece hai in mente qualcosa di ancora più pregiato, dovresti puntare ai tappeti.

Fin dalla notte dei tempi, la lavorazione della lana ha permesso una produzione notevole di Kilim, tappeti di elevata qualità, abilmente lavorati e interamente realizzati a mano, con materiali di origine naturale. Sono disponibili in molti colori e disegni: non avrai quindi problemi a trovare quello che meglio si adatta alla tua casa, o a quella della persona alla quale li regalerai!

Le spezie egiziane

Un altro souvenir molto originale da acquistare può essere un sacchetto delle rinomate spezie egiziane.

Zafferano, cumino, curcuma, sesamo, coriandolo, ibisco, menta, cardamomo e molte altre spezie sono facilmente reperibili nelle bancarelle e nei bazar. È anche possibile assaggiare le diverse spezie prima di acquistarle. In molti casi, infatti, i proprietari delle locande fanno assaggiare i prodotti tipici cucinati con queste spezie, anche sul posto.

Acquistare spezie di questo tipo potrebbe essere sicuramente un’idea eccellente per ricreare a casa propria piatti gustosi dal sapore esotico. Se desideri regalare questi aromatici prodotti, i commercianti usano solitamente confezionarli con una scatola in madreperla, rendendo il regalo un’idea originale e raffinata che sorprenderà chi lo riceverà.

