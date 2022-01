I due giovani cantanti, insieme a un altro ragazzo, avrebbero usato violenza e minacce per farsi consegnare soldi, gioielli e oggetti personali.

I carabinieri insieme alla Procura di Milano hanno disposto l’arresto di Baby Gang e Neima Ezza per minacce, violenze e rapina. I giovani artisti avrebbero estorto soldi e oggetti ad alcune persone ricorrendo alle minacce. Sono 4 gli episodi, avvenuti tra Milano e Vignate.

Come si sono svolti i fatti

Come riporta Fan Page: “Le vittime sono state aggredite alle Colonne di San Lorenzo e in piazza Vetra: le aggressioni risalgono al maggio 2021. In base a quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero state bloccate e picchiate per poi essere derubate di alcune collanine d’oro. Due mesi più tardi, a Vignate altre due persone sono state avvicinate da due giovani. Uno di loro avrebbe avuto con sé una pistola e avrebbe rubato denaro, auricolari e le chiavi dell’auto. Le chiavi sono state portate via affinché non venissero seguiti. Sembrerebbe che i tre non abbiano agito da soli: sono infatti in corso ulteriori accertamenti per individuare eventuali complici.”

La procura di Milano ha disposto la misura cautelare in carcere per il rapper Baby Gang, mentre Neima Ezza e l’altro ragazzo complice sono stati attivati i domiciliari.

