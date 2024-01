Sono moltissimi i colleghi e i fan di Sandra Milo che hanno voluto ricordarla con pensieri pieni di affetto.

La notizia della scomparsa di Sandra Milo, musa di Fellini e tra le attrici icone del cinema italiano, ha generato incredulità e dispiacere sia tra i colleghi che tra i suoi ammiratori. Sui social sono immediatamente comparsi tantissimi messaggi pieni di affetto in suo ricordo.

Le reazioni dei vip alla morte di Sandra Milo

A poche ore dalla notizia della scomparsa di Sandra Milo, morta all’età di novant’anni, il web si è riempito di foto e messaggi che vogliono ricordare l’attrice che ha contribuito a fare la storia del cinema e della televisione italiana.

Francesco Piccolo, scrittore e sceneggiatore che proprio nel suo ultimo libro “La bella confusione” ha trattato l’epoca d’oro del cinema italiano, ha voluto rendere omaggio su Instagram alla grande interprete tramite uno scatto in bianco e nero e due parole, “per sempre“.

Laura Pausini su X ha invece scritto: “Buon Viaggio Cara Sandra, La tua dolcezza, la tua allegria, il tuo rimanermi vicina in alcuni momenti difficili rimarranno per sempre nel mio cuore. Questa sera dedicherò a te il concerto di Barcellona, vola sopra di noi“.

Vladimir Luxuria, invece ha voluto ricordarla così: “Mi volevi bene, mi dicevi parole bellissime… non è solo la perdita dell’attrice, di una protagonista del mondo dello spettacolo.. è la perdita di una persona dolce, di un’amica“, a corredo di una fotografia che le ritrae insieme.

Mi volevi bene, mi dicevi parole bellissime… non è solo la perdita dell’attrice, di una protagonista del mondo dello spettacolo.. è la perdita di una persona dolce, di un’amica 😢#sandramilo pic.twitter.com/Ju541FtkBx — vladimir luxuria (@vladiluxuria) January 29, 2024

Sandra Milo è stata presente anche “nei momenti più inaspettati” della vita di Barbara D’Urso, la quale su X ricorda il “Tanto tempo passato insieme… Due anni di tournée in giro nei teatri d’Italia e tu sempre così carina, continuamente accanto a me, anche dopo… Nei momenti più inaspettati tu c’eri sempre, con una telefonata o con un messaggio… Un abbraccio ai tuoi figli… “.

Sandra… Tanto tempo passato insieme… Due anni di tournée in giro nei teatri d’Italia e tu sempre così carina, continuamente accanto a me, anche dopo… Nei momenti più inaspettati tu c’eri sempre, con una telefonata o con un messaggio… Un abbraccio ai tuoi figli… #SandraMilo pic.twitter.com/4CODUDK8Q1 — Barbara d'Urso ♥️ (@carmelitadurso) January 29, 2024

“Sei stata una grande diva, una grande persona e una grande attrice“, ricorda invece Rocio Munoz Morales. “È stato per me un’onore immenso averti conosciuto e aver condiviso dei momenti al tuo fianco che mai dimenticherò. Vola alto meravigliosa Sandra. E riposa in pace.”

Anche Simona Ventura è incredula: “Sandra non ci credo… Ho sempre pensato che questo momento non sarebbe arrivato mai. Ti ho sempre voluto e ti vorrò sempre tanto tanto bene vola tranquilla Sandra. Staremo vicini noi ai tuoi figli“, ha scritto su X.

Sandra non ci credo… Ho sempre pensato che questo momento non sarebbe arrivato mai. Ti ho sempre voluto e ti vorrò sempre tanto tanto bene ❤️❤️ vola tranquilla Sandra. Staremo vicini noi ai tuoi figli. #SandraMilo pic.twitter.com/gdpvM2PvaK — Simona Ventura (@Simo_Ventura) January 29, 2024

Proprio i figli, poco fa, hanno condiviso la triste notizia tramite il profilo Instagram dell’attrice, sotto il quale stanno arrivando migliaia di messaggi di cordoglio, sia da parte di personaggi dello spettacolo come Tommaso Zorzi o Giulia Salemi, sia dal grande pubblico.