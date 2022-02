Dalla data di uscita al cast, passando per la trama, ecco tutto quello che c’è da sapere sul tanto atteso I Mercenari 4.

Quelli di Rocky e di Rambo sono certamente i due personaggi più celebri tra i tanti interpretati da Sylvester Stallone nel corso della sua lunga carriera, ma ce n’è anche un altro che ha avuto un grande successo: quello di Barney Ross. Un ruolo che l’attore di origini italiane interpreta per l’ultima volta ne I Mercenari 4. Il quarto capitolo della saga cinematografica è molto atteso dai fan del genere d’azione ma la prima notizia giunta sulla pellicola è proprio quella dell’addio del protagonista principale.

I Mercenari 4: il cast del film

Se la saga dovesse proseguire con quinto film, Barney Ross non ci sarà, Sylvester Stallone lo possiamo comunque vedere ancora una volta nei panni di questo personaggio in I Mercenari 4. Megan Fox, Dolph Lundgren, 50 Cent, Randy Couture e Tony Jaa sono invece le new entry nel cast della saga.

Sylvester Stallone

Gli attori e le attrici precedentemente elencate vanno ad affiancare i veterani Jason Statham (il cui personaggio sarà il nuovo leader del gruppo), Randy Couture e Dolph Lundgren.

I Mercenari 4: la trama del film

Per quanto riguarda la trama de I Mercenari 4, ciò che è noto è che Barney Ross avrà un ruolo marginale ella storia rispetto al solito, mentre vedremo Lee Christmas guidare il gruppo. Per il momento non si hanno altre notizie e anticipazioni riguardo alla trama del film.

“Sono pronto a passare il testimone a Jason Statham. La cosa più importante è stato riuscire a realizzare film che possano intrattenere e abbiano anche un piccolo messaggio al loro interno. È questo quello che cerco di trasmettere, l’aspetto umano, più che l’azione in sé” ha spiegato lo stesso Sylvester Stallone.

I Mercenari 4: uscita del film

Ma quando esce I Mercenari 4? L’uscita del film è prevista nelle sale cinematografiche nel 2022, ovvero otto anni dopo l’uscita del terzo capitolo della saga: I Mercenari 3 è infatti nel 2014.

