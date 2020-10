In autunno è possibile dedicarsi a diversi hobby per ingannare il tempo: dal bricolage alle conserve passando alle decorazioni. Ecco cosa potete fare.

Le giornate si stanno piano piano accorciando e i tramonti in riva al mare sembrano, ormai, essere solo un lontano ricordo. Ma c’è un modo per poter impiegare il tempo, soprattutto nelle uggiose giornate autunnali quando il tempo non permette neanche di poter fare una passeggiata all’aria aperta. Stiamo parlando degli hobby – passatempi – a cui vi potete dedicare per mettere in risalto anche le vostre abilità e capacità.

Gli hobby da fare in autunno

Se siete amanti delle conserve allora abbiamo il passatempo che fa per voi. Da sempre, infatti, sono tante le persone che si dedicano alle conserve fatte in casa, da utilizzare principalmente nel lungo periodo autunnale. Non solo la passata di pomodori, ma anche conserve di melanzane sottolio che possono essere consumati in tanti modi diversi. E ancora le marmellate amate sia dai grandi che dai piccini.

Potrete, inoltre, dedicarvi anche al fare la maglia. Potrete dilettarvi a cucire sciarpe, guanti e cappelli non solo per voi ma anche per i vostri cari. Sono molti, infatti, che apprezzano tutto quello che viene fatto all’uncinetto, un ottimo modo anche per riflettere e pensare.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/ago-filo-ago-e-filo-cucire-1687734/

Dal pollice verde al bricolage

Per gli amanti del verde questo è il periodo migliore per mettere a posto il giardino e per preparare il terreno alla primavera. Se non lo possedete, inoltre, potrete dedicarvi alle vostre piantine che avranno sicuramente bisogno delle vostre cure.

Uno dei classici passatempi è il bricolage: amato non solo dai grandi ma anche dai più piccini che lo vedono come un gioco divertente e al tempo stesso educativo. In tema con l’autunno, inoltre, è possibile decorare le foglie e non solo anche fare delle decorazioni da appendere in casa.