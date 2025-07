“Matrimonio in vista”: due ex gieffini pronti al grande passo

Amore a gonfie vele per due ex gieffini molto seguiti in questa estate. I due sarebbero pronti al matrimonio. Ecco di chi si tratta.

Sono senza dubbio una delle coppie più seguite di questa estate 2025 e non potrebbe essere altrimenti dopo l’apparizione al Grande Fratello e la love story che sta procedendo a gonfie vele. Stiamo parlando naturalmente di Helena Prestes e Javier Martinez per i quali, solo pochi giorni fa, si era pure pensato ad una dolce attesa in arrivo. Ora, invece, pare che la coppia stia guardando addirittura alle nozze…

Helena Prestes e Javier Martinez: amore a gonfie vele

Dopo la fine del Grande Fratello, non tutti erano convinti che la storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez potesse continuare. Invece, a differenze di tante altre liaison nate nella Casa in questa ultima edizione ma anche in passato, i due sembrano essere assolutamente felici e con un feeling che si rafforza ogni giorno.

Oltre a qualche piccola discussione, spesso anche durante le live social con i fan, poi subito prese col sorriso, per la modella e il giovane sembra proprio che le cose possano andare verso un futuro ancora più roseo. Anzi bianco… come l’abito da sposa…

“Matrimonio in vista”: la segnalazione

Ebbene sì, perché a quanto pare i due giovani starebbero sognano in grande e vorrebbero portare la loro relazione ad uno step successi, quello del matrimonio, appunto. A sganciare la notizia è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza che tramite una storia social su Instagram ha detto: “Matrimonio in vista! Fonte vicinissima a Javier fa sapere che starebbero pensando di fare il grande passo addirittura la prossima estate così lui sarebbe libero dagli impegni lavorativi della pallavolo e lei può organizzare tranquillamente il tutto!”. Sebbene non ci siano state conferme ufficiali è possibile che la coppia stia veramente progettando qualcosa di bellissimo insieme.