J.K. Rowling lancia “Harry Potter at home”: uno svago per i bambini in quarantena

J.K. Rowling lancia “Harry Potter at home”: un portale di giochi e quiz sul mago più famoso del mondo per i bambini in quarantena!

La scrittrice J.K. Rowling fa un regalo a tutti i bambini in quarantena: online il portale gratuito “Harry Potter at home“, per giocare con il maghetto più famoso del mondo e con i suoi amici durante la quarantena. L’annuncio arriva dalla Rowling in persona sul suo profilo Twitter, un aiuto per cancellare la noia dei più piccoli segregati in casa per il pericolo di contagio.

J.K. Rowling: Harry Potter come come compagno di giochi

La magia di Hogwarts sbarca nelle case di tutto il mondo grazie alla fantasia della sua ideatrice, la scrittrice inglese J.K. Rowling. Lo annuncia su Twitter, chiamando a raccolta tutti i genitori, insegnanti e tutor del mondo che stanno cercando di far passare il tempo ai bambini.

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2020

“Genitori, insegnanti e tutor che lavorano per far divertire e interessare i bambini mentre siamo bloccati e che potrebbero aver bisogno di un po ‘di magia. Per questo sono lieta di lanciare harrypotterathome.com“.

Cos’è Harry Potter at Home?

Nella piattaforma Wizarding World arriva la sezione interamente dedicata al divertimento da casa, studiato e dedicato non solo per i più piccoli, ma come un passatempo per tutta la famiglia.

Fonte foto: https://www.imdb.com/title/tt0241527/

Nella sezione iniziale del sito si legge infatti un messaggio rivolto a tutti gli amanti della magia di Harry Potter: “Ormai da oltre vent’anni, Hogwarts è stata una via di fuga per tutti, per lettori e fan, giovani e meno giovani. Durante i tempi strani in cui ci troviamo ora, vogliamo darti il ​​bentornato a Hogwarts, dove troverai un rifugio amichevole per te, la tua famiglia e coloro a cui tieni”.

Si tratta di un portale totalmente gratuito, quello lanciato da J.K. Rowling, e pieno di articoli, video, puzzle , giochi, quiz, cruciverba e una versione in audiolibro di ‘Harry Potter e la pietra filosofale’. Tutti i venerdì poi verrà inviata agli utenti una newsletter con nuove idee e modi per divertirsi insieme a Harry, Ron ed Hermione.

“Harry Potter at home” è tutto quello che serve per combattere la noia da quarantena e immergersi in un nuovo mondo, fatto di magiche possibilità.

La quarantena fa ingrassare? Scarica QUI la dieta da seguire ai tempi del coronavirus.