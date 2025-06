Harry e Meghan, divorzio imminente? Netflix ha offerto ai duchi di Sussex 153 milioni di dollari per l’esclusiva.

C’è aria di divorzio tra Harry e Meghan? A poche settimane dal settimo anniversario, le voci si rincorrono e sembrano aver attirato l’attenzione dei vertici di Netflix, che sono disposti a sborsare la cifra record di 153 milioni di dollari per accaparrarsi l’esclusiva sulla fine del matrimonio dei Duchi di Sussex. In base alla proposta, la piattaforma di streaming richiederebbe interviste separate e contenuti esclusivi sulla vicenda, trasformando la loro storia familiare in una fonte inesauribile di curiosità e guadagni. Ma scopriamo tutti i dettagli sull’indiscrezione.

Il prezzo della privacy dei duchi di Sussex

La vicenda apre inevitabilmente un dilemma: quanto vale la privacy di una famiglia? È giusto trasformare in prodotto commerciale la realtà più intima e personale dei Duchi di Sussex?

Con Meghan Markle impegnata nel rilancio del suo brand “As Ever” e Harry preso dalle sue attività legate agli Invictus Games, la loro immagine è più che mai nel mirino dei media e dei produttori di contenuti.

Principe Harry e Meghan Markle

Se l’accordo andasse in porto, Netflix avrebbe diritto a presentare ufficialmente al mondo i figli di Harry e Meghan. Questo punto cruciale solleva interrogativi sulla protezione dei minori e sulla strumentalizzazione dei legami personali. Si tratta di una mossa audace, pensata per rilanciare lo show “With Love, Meghan“, al momento al di sotto delle aspettative dei vertici della piattaforma.

Il futuro di Harry e Meghan

L’opinione pubblica è divisa e molti si chiedono se Harry e Meghan accetteranno di monetizzare ulteriormente la loro storia privata. Il mondo guarda con attenzione e attende di scoprire se i due sceglieranno di continuare sulla strada dei riflettori o tenteranno di preservare ciò che rimane della loro sfera privata.

In attesa di una risposta, la sola certezza è che la curiosità attorno alla coppia reale è ben lontana dall’esaurirsi, e che Harry e Meghan continueranno ad essere al centro dei riflettori internazionali. Ma i due sono davvero a un passo dal divorzio? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.