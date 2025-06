Claudio Lippi rivela: “Fatemi tornare in TV, non pretendo i milioni di Stefano De Martino”. L’appello del conduttore televisivo.

A 80 anni, Claudio Lippi si racconta senza filtri e rivolge un appello chiaro: “Fatemi tornare a fare televisione, è ciò che amo di più“. Ma nel suo appello non è passata inosservata la stoccata a Stefano De Martino. Ma scopriamo che cosa ha dichiarato e le confessioni più inaspettate fatte nel corso dell’intervista a Fanpage.

Lippi: la stoccata a Stefano De Martino

Il conduttore televisivo Lippi, che non nasconde di stimare Stefano De Martino e il suo talento, precisa però di non aspirare a compensi milionari come quelli percepiti dal giovane presentatore: “Non pretendo i milioni di De Martino o Amadeus, voglio solo essere riconosciuto come una risorsa e trasmettere al pubblico ciò che ho dentro” ha dichiarato.

Claudio Lippi – www.donnaglamour.it

Claudio Lippi, dopo aver superato diversi problemi di salute e aver lottato con attacchi di panico e la paura di deludere, riflette sulla sua carriera e sulla sua visione della TV. “Ricordiamoci che quando entri in casa del pubblico sei un ospite e devi rispettarlo, anche se indossa una canottiera macchiata di sugo” racconta.

L’amore ritrovato e l’amicizia con Frizzi e Fiorello

Nell’intensa intervista, Lippi rivela di aver ritrovato l’amore con la ex moglie Kerima Simula e ricorda l’amicizia sincera con Fabrizio Frizzi e gli screzi con Fiorello.

“Fiorello è una mente geniale, ma ci furono dei dissapori che chiarimmo quella stessa sera. Oggi ne ammiro l’intelligenza e l’impatto sulla televisione” ha dichiarato.

Sul suo futuro in televisione ha dichiarato: “Ho dato tanto alla TV e sono pronto a darle ancora. Non cerco ricchezza, ma solo la soddisfazione di parlare al pubblico, che è la mia vera casa” conclude. I vertici Rai accoglieranno l’appello del conduttore televisivo? Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti per scoprirlo.