Anche fuori dalla Royal Family, Harry e Meghan restano tra le 100 persone più influenti al mondo nel 2020 secondo la classifica pubblicata dal Time.

Harry e Meghan restano tra le 100 persone più influenti al mondo anche fuori dalla Royal Family. Lo ha stabilito la redazione del Time, inserendoli nell’annuale classifica Time 100. Un riconoscimento importante, che i due avevano già ottenuto nel 2018. Ma stavolta il loro ingresso in questa élite ha tutto un altro peso. Accanto al loro nome, infatti, non c’è più alcun titolo nobiliare. Nonostante questo, la loro influenza è rimasta intatta.

Time 100: nella classifica ci sono anche Harry e Meghan

I due coniugi sono stati quindi i riconosciuti come influenti a livello mondiale non per il loro ruolo nella famiglia reale, bensì per la loro essenza. Anche senza il titolo nobiliare, restano in grado di avere un impatto molto importante nella società, al pari di altri nomi importanti e famosi come John Legend, The Weeknd, Nicole Kidman, The Rock, Taylor Swift e Jennifer Lopez.

Pincipe Harry Meghan Markle

I due saranno proprio per questo protagonisti il 22 settembre dell’evento televisivo dedicato alla classifica del Time. Nel video di presentazione appaiono semplicemente con i loro nomi, Harry e Meghan. Il loro intervento arriverà in diretta dalla loro casa a Santa Barbara, in California. Un appuntamento che sta accendendo la curiosità di tutti i loro fan.

Il futuro di Harry e Meghan

Nel loro intervento all’evento del Time i fan sperano che i due coniugi possano parlare dei loro progetti futuri. Fino a questo momento, infatti, sappiamo che i due stanno per lanciare una nuova fondazione benefica. Il loro obiettivo sarà l’abbattimento delle disuguaglianze e delle discriminazioni.

Inoltre, è notizia degli ultimi giorni di un loro accordo con Netflix per la realizzazione di documentari di interesse socio-culturale. Insomma, dopo l’uscita dalla famiglia reale i due coniugi si stanno dando da fare per trovare il loro posto nel mondo, un posto ovviamente di primissimo piano.