Quanto amore tra Hande Erçel e Kerem Bürsin, la foto sui social, I due attori turchi, protagonisti di “Love is in the air”.

Hande Erçel e Kerem Bürsin hanno condiviso su Instagram una nuova foto di coppia che li ritrae felici e innamorati durante una serata. I due attori turchi, protagonisti di “Love is in the air”, sono stai postati anche dalla pagina ufficiale di Verissimo Tv, che ha voluto celebrare il loro stupenda storia d’amore.

I fan della coppia sono pronti per la seconda stagione della serie tv, dopo essere già uscite alcune anticipazioni nei giorni scorsi. Voi che ne pensate dell’amore mostrato da Hande Erçel e Kerem Bürsin? In effetti sono davvero una bellissima coppia.