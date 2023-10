Non solo il rapporto con la chirurgia estetica, Guendalina Tavassi racconta diversi aneddoti e “modifiche” nella vita di tutti i giorni.

Molto diretta e senza problemi a raccontare anche dettagli piuttosto intimi della sua vita. E così, Guendalina Tavassi, a Le Iene, nel corso di un servizio andato in onda nell’ultima puntata, non ha nascosto nulla relativamente al suo rapporto con il trucco e i ritocchi. Non solo quelli estetici a cui si è sottoposta, ma anche quelli alla sua carta d’identità…

Guendalina Tavassi e il rapporto con la chirurgia estetica

Guendalina Tavassi

L’ex volto del GF e de L’Isola dei Famosi ha raccontato senza particolari problemi il suo modo di essere nella vita di tutti i giorni sottolineando il rapporto con il truccarsi e la chirurgia estetica.

La Tavassi, felicemente fidanzata con Federico Perna, ha ammesso diverse cose davvero particolari: “Non riesco proprio ad uscire di casa senza trucco. Quando ero agli inizi con un mio fidanzato, io mettevo la sveglia, dicevo che andavo a fare la pipì e in bagno mi ritrucccavo: correttore, fard… e poi mi rimettevo a dormire ‘imbalsamata'”, ha ammesso.

E se si parla di trucco e di ritocchi, ecco la confessione sul documento d’identità: “Mi sono fatta un selfie e con l’applicazione l’ho un po’ modificato, allisciato e sono andata a stampare la fototessera”, ha simpaticamente rivelato Guendalina mostrando anche la “sua opera”.

Adesso l’influencer ha trovato una soluzione a proposito del trucco: “Ho il trucco semi permanente agli occhi, le sopracciglia tatuate e anche le ciglia sono finte, così ci metto meno a truccarmi”.

Insomma, la donna proprio non riesce a fare a meno di vedersi sempre perfetta e di sistemarsi per ogni occasione. La conferma di tutto questo sono anche i suoi vari post social dove risulta essere quasi sempre perfetta.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna: