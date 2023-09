Il racconto di Guendalina Tavassi che ha avuto una problematica in mare insieme al compagno Federico Perna. Cosa è successo.

Arriva via social il racconto di una disavventura in mare vissuta da Guendalina Tavassi e dal suo fidanzato Federico Perna. La coppia si stava godendo alcuni momento di relax in barca quando, ad un certo punto, qualcosa è andato storto obbligandoli a chiedere aiuto ai soccorsi. Attraverso le sue stories su Instagram, la donna ha spiegato nel dettaglio cosa sia accaduto.

Guendalina Tavassi, il racconto dell’incidente in mare

Guendalina Tavassi

Prima di tutto va detto che nonostante l’incidente in mare, sia Guendalina che Federico non hanno mai perso il sorriso. Infatti, al netto di alcune difficoltà, i due sono riusciti a cavarsela.

“Faccio il resoconto di questa fantastica domenica”, ha detto l’ex gieffina. “Si è ingolfato il motore e quindi sono venuti a prenderci con un gommone, però hanno salvato solo donne e bambini. Quindi Federico è rimasto con il marito di questa nostra amica in mezzo al mare, e molto probabilmente ci rimarrà. Io sono al porto, sono andata a prendere da mangiare, ma sto camminando scalza perché non avevo nemmeno le ciabatte. Mi sono sentita un po’ Rose in Titanic. Avevo anche il ciondolo col cuore, ma col cavolo che l’ho buttato in mare. Il mio Leo (DiCaprio, ndr), che non fece una bella fine, è sempre lì”.

Per fortuna, però, la storia della Tavassi ha un lieto fine dato che la ragazza ha potuto riabbracciare poco dopo il suo Federico con cui ha poi proseguito la vacanza tra mare e ristoranti.

Di seguito anche un post Instagram dell’ex GF e Isola dei Famosi di questa estate: