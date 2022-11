Sfogo di Guendalina Tavassi dopo che le due concorrenti del GF Vip avevano preso di mira suo fratello Edoardo all’interno della Casa.

Sempre molto sincera e diretta Guendalina Tavassi. E in questo caso anche un pizzico “avvelenata” visto che, secondo lei, suo fratello Edoardo è finito nel mirino di alcune concorrenti del GF Vip. La donna ha sfogato tutti i suoi pensieri senza freni sui social prendendosela con Patrizia Rossetti e Wilma Goich in modo particolare.

Guendalina Tavassi difende suo fratello Edoardo

Dopo aver pubblicato una storia Instagram piuttosto chiara con riferimento a Patrizia Rossetti e Wilma Goichcon tanto di didascalia che recitava: “False, streghe, megere, invidiose”, Guendalina Tavassi ha voluto dire la sua su quanto sta accadendo nella Casa del GF Vip ai danni di suoi fratello Edoardo.

“Voglio parlare di quello che è successo dentro la casa. Da quando sono rientrate Wilma e Patrizia Rossetti. Non so per quale motivo si sono accanite contro mio fratello Edoardo. Hanno cominciato a dirgli le peggio cose dietro”, ha spiegato la donna.

“Poi però davanti sorridono e fanno finta di nulla. Quelle due false streghe megere. Io odio la falsità della gente, perché se tu non sopporti qualcuno, a parte che deve essere motivata, non dovresti riderci insieme e nemmeno passarci attimi insieme. Quella Patrizia e Wilma erano sbellicate a terra davanti a Edo. Idem anche quella Sarah Altobello. Capite la falsità? Poi dietro dicono le peggiori cose. Dicono ‘ma chi è? Ma che ha fatto questo? Lui è uscito da un reality ed è entrato in un altro. Prima di tutto vorrei precisare che lì dentro non è che è pieno di attori hollywoodiani. Poi uno dovrà pur iniziare la propria carriera. C’è chi entra per iniziarla e poi purtroppo c’è anche chi – come Patrizia – entra perché ormai la sua carriera l’ha finita. Eccola qui, acciaio inox”.

Insomma, la bella Guenda non le ha certo mandate a dire…

Di seguito un recente post Instagram del GF Vip con alcune parole di Patrizia e Wilma questa volta a proposito di Nikita:

