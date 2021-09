Guendalina Tavassi torna su Instagram esibendo un occhio nero, risultato di un’aggressione di cui si sa ancora poco. Remo Nicolini, suo ex compagno, commenta così l’accaduto.

“Eccomi qua, in tutto il mio splendore”: Guendalina Tavassi commenta così il suo ritorno su Instagram, con un pizzico di autoironia che però non riesce a mascherare del tutto la voce incrinata dall’amarezza. Dopo un silenzio durato due giorni, infatti, la showgirl riappare con un occhio nero tra le storie del suo profilo Instagram.

Guendalina ringrazia i propri follower per i tanti messaggi di supporto, ma spiega che non può raccontare ciò che è successo “perché è tutto in mano agli avvocati. Quindi, vi prego, non mi chiedete cosa è successo, chi è stato, perché purtroppo non posso dirlo.”

La tenacia di Guendalina

La showgirl, tuttavia, dimostra di non essersi fatta intimorire da questa aggressione e tira fuori tutto il suo carattere: “Da domani Guendalina si ritrucca completamente, si metterà un filtro, non solo su Instagram, ma, come ho sempre fatto, anche nella vita. Perché purtroppo o per fortuna ho sempre cercato di mascherare, di sorridere, di reagire in questo modo. Quindi delle volte non vengo capita, delle volte si può pensare che uno stia scherzando, che non sia vero. Non è così, perché ognuno ha un suo modo di reagire. Io ho sempre agito in questo modo perché forse nella vita ne ho passate talmente tante, forse troppe, che non ho più le lacrime.”

Dopodiché, ecco che decide di concludere lanciando un messaggio di positività: “La vita va avanti ragazzi, non dovete permettere a nessuno di rovinare la vostra vita e di fermare tutto ciò che di bello state facendo. Vorrei anche dire a delle persone che cercano visibilità, popolarità e che penso stiano continuando a sposare un reato penale, che se sanno la verità che la dicano. Magari la dicessero la verità, dato che io non posso parlarne ed è tutto in mano agli avvocati.”

Il commento dell’ex

Remo Nicolini, ex compagno di Guendalina e padre della figlia Gaia, ha voluto commentare l’accaduto pubblicando a sua volta una storia su Instagram. “Non si chiama uomo chi tocca una donna”, ha scritto l’ex della Tavassi.