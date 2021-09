Alex Belli è stato al centro delle provocazioni delle principesse etiopi e di Sophie Codregoni: Delia Duran, moglie dell’attore, non l’ha presa bene.

Comincia a complicarsi il cammino di Alex Belli all’interno della Casa del Grande Fratello Vip: la moglie Delia Duran, infatti, è rimasta molto infastidita dalle scenette che hanno avuto il marito come protagonista. Ci riferiamo all’ingresso delle principesse etiopi, che hanno scherzato con l’attore chiedendogli se fosse un traditore e di mostrare loro gli addominali; ma anche alle parole che Sophie Codregoni ha pronunciato pochi giorni prima dell’ingresso in Casa. “So che in Casa c’è un uomo molto bello, Alex Belli”, aveva detto la Codregoni. “So che è sposato però è lui che deve essere fedele.”

Lo sfogo di Delia Duran

Delia Duran non è rimasta a guardare, e ha voluto mettere fin da subito le cose in chiaro con una storia sul suo profilo Instagram. “Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio? Significa ancora qualcosa? Al mio paese non funziona così”, scrive la Duran. “Mio marito è entrato nella Casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allettare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità mascherata da amore. Come ti permetti, Sophie Codegoni! Come si permettono “le tre principesse”. Se questa è la piega della trasmissione, entro nella Casa e me lo porto via. Così vi faccio vedere di che pasta sono fatte le Venezuelane!”

Dopodiché, come a ribadire l’importanza del legame con Alex Belli, Delia Duran pubblica anche uno scatto del matrimonio con una didascalia che lascia trapelare tutto l’amore dell’attrice venezuelana: “Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”.