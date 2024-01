La scrittrice Susanna Tamaro ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo un grave incidente fatto durante un episodio di sonnambulismo.

La scrittrice Susanna Tamaro ha aggiornato i fan dei social e ha fatto sapere che, in preda ad una crisi di sonnambulismo, sarebbe caduta da una rampa di scale e avrebbe quindi rischiato di morire.

“La notte del 18 ho avuto un bruttissimo incidente. In una crisi di sonnambulismo, infatti, ho fatto un piano di scale in volo. Che shock quando mi sono svegliata e ho capito che stavo volando senza sapere come atterrare. Eppure, già quando ero in ambulanza, non facevo altro che dirmi: come sono felice, come sono fortunata perché avrei potuto morire o rimanere paralizzata e invece sono ancora viva, pur con un po’ di fratture.”

Susanna Tamaro: l’incidente

Susanna Tamaro ha aggiornato i suoi fan dei social sulle sue condizioni e ha fatto sapere di aver riportato alcune fratture a seguito di una brutta caduta avuta durante un episodio di sonnambulismo. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno dimostrato il loro affetto e la loro vicinanza, e sono in attesa di saperne di più sulle sue condizioni.

La scrittrice convive con la collega autrice e sceneggiatrice Roberta Mazzoni. Le due hanno sempre definito la loro come una “amicizia amorosa” e hanno anche dichiarato di volersi unire civilmente. “Il rapporto con Roberta è un legame che non tutti colgono, perché siamo abituati a inscatolare le cose, a dare nomi preconfezionati: mettersi insieme, sc**are, sposarsi. Non si riesce a concepire che due persone dello stesso sesso possano volersi bene, rispettarsi, condividere la vita senza essere gay”, ha confessato Tamaro al Corriere della Sera.