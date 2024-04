Simona Ventura si mostra in televisione con il volto bloccato e racconta la paura della malattia. Ecco cosa è successo alla conduttrice.

Simona Ventura ha fatto preoccupare i suoi fan mostrandosi in televisione con metà del suo viso bloccato. La conduttrice televisiva, infatti, è stata colpita da una paralisi del settimo nervo cranico facciale. Una grande paura per la famosa showgirl che ha deciso di raccontare della malattia al Corriere della Sera.

Ma non è stata la paralisi al viso a impedirle di condurre il suo programma Citofonare Rai2 insieme alla sua collega Paola Perego. Ecco che cosa è successo.

Simona Ventura: il racconto della malattia e la paura

Mostrandosi con il viso visibilmente bloccato, la conduttrice televisiva ha presto spiegato cosa le è successo: “Ho la faccia mezza bloccata, ma non è niente di che, è il freddo. Mi sto curando. Succede, l’importante è che è assolutamente transitorio. Mai mollare“.

Al Corriere della Sera, invece, ha poi raccontato: “Lì per lì, un grande spavento sì, poi per fortuna ho capito che non era nulla di grave. Ho la paralisi del settimo nervo cranico facciale. Non sapevo nemmeno che esistesse. Ma so che passerà“.

“Giovedì mattina mi sono svegliata con la parte sinistra bloccata. Ero a Roma con Giovanni e mi sono spaventata. Poi ho fatto le analisi e gli esami di rito che hanno confermato che si tratta della paralisi del settimo nervo cranico facciale“.

Simona Ventura: riposo e cure

La Ventura è sempre stata energica e vulcanica, ma la paralisi riuscirà a rallentarla? Assolutamente no! Infatti, alla domanda del giornalista se avesse bisogno di un periodo di riposo per riprendersi, la showgirl ha risposto “No, io non mollo mai, neppure morta. Poi mi hanno spiegato di che si tratta: non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo“.

Intanto, per curarsi ha spiegato che sta seguendo una terapia “Con il cortisone, per almeno una settimana. Sto prendendo anche un anti virale, perchè potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine“.