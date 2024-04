Dal viaggio a Dubai Chiara Ferragni è sparita dai social ma finalmente spuntano le prime foto dell’influencer. Ecco dov’è e con chi…

Da quando è tornata dal suo viaggio a Dubai, Chiara Ferragni si è chiusa in un lungo silenzio social che sta facendo preoccupare i suoi fan. Che fine ha fatto l’influencer finita nell’occhio del ciclone con il caso-Balocco?

Dopo settimane di silenzio assordante, la Ferragni è stata paparazzata a Salò in un bar, ma non era da sola. Mentre il marito (o ex?) Fedez si diverte a Miami, Chiara si è presa una pausa dalla grande città.

Ma ecco le foto esclusive che ritraggono la Ferragni in compagnia in un locale di Salò.

Chiara Ferragni a Salò con le sue inseparabili amiche

La pagina social Orgoglio Bresciano ha pubblicato in esclusiva le foto di Chiara Ferragni mentre si trovava insieme alle sue inseparabili amiche in un locale di Salò.

Il post ha fatto presto il giro del web. Nella didascalia si legge: “Chiara Ferragni fotografata dai paparazzi di OGBS al Bar Italia di Salò. È in compagnia di Veronica Ferraro e Chiara Biasi. Le tre sono accompagnate da un bodyguard. Vuole prendere casa nel bresciano?“.

Dopo la pubblicazione delle foto sono iniziate le speculazioni sul desiderio di Chiara di acquistare una nuova casa proprio nel bresciano, lontano dal caos di Milano.

Chiara Ferragni: nuova vita da single lontano da Milano

Dopo più di una settimana di silenzio social, queste sono le prime immagini che aggiornano i fan sui movimenti di Chiara Ferragni. Insieme a lei non potevano mancare le amiche di sempre, Chiara Biasi e Veronica Ferraro, che ora più che mai sono presenti nella vita dell’imprenditrice digitale.

Ma i fan si chiedono quando deciderà di tornare sui social e, soprattutto, i motivi del suo silenzio. Arriverà presto un importante annuncio?