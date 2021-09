“Sarà la rivelazione del programma”, scrive Dayane Mello, che poi prende le difese dell’amica Soleil Sorge. Nella casa farà parlare molto di lei.

“Il mio amore grande, sarà la rivelazione di questo programma. Non ci sarà una uguale a lei! Ti amo con tutto il mio cuore”. È il commento che Dayane Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha lasciato sotto il post su Instagram che ufficializzava la partecipazione di Soleil Sorge alla prossima edizione del reality che prenderà il via il 13 settembre.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Le due sono legatissime. Non a caso, la stessa Mello ha risposto al messaggio social di un utente che si lamentava della futura presenza di Soleil Sorge nella casa più spiata d’Italia, difendendo nuovamente l’amica. “Creare scompiglio è il suo mestiere!”, ha scritto il GF su Instagram a proposito della partecipazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, una concorrente tosta che – ne siamo certi – non si limiterà a godersi il relax del periodo di “clausura”.