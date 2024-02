L’ex gieffino è rientrato nella Casa del Gf in qualità di ospite, e vi rimarrà qualche giorno per chiarire il rapporto con Perla.

La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera è stata piena di emozioni: Mirko Brunetti ha fatto il suo rientro nella Casa del reality show, dove resterà per alcuni giorni, sorprendendo non solo il pubblico ma soprattutto Perla Vatiero, in occasione di San Valentino. L’annuncio del suo ritorno era stato dato la scorsa settimana da Alfonso Signorini, ma la gieffina non era stata informata in modo da non “rovinarle la sorpresa”.

L’ex concorrente, entrato come ospite, ha dichiarato l’importanza di questo ritorno non solo per fare una sorpresa a Perla ma anche per “affrontare la loro situazione” sentimentale, dimostrando la volontà di entrambi di chiarire i sentimenti che li legano.

Il ritorno di Mirko Brunetti

La produzione del GF ha allestito uno spazio per accogliere Brunetti, dove alloggerà durante la sua permanenza nella Casa. Dopo un iniziale scherzo orchestrato da Alfonso Signorini, conduttore del programma, il riavvicinamento tra lui e Perla è stato carico di emozioni. “Bello qui, ci starei per una notte” ha esordito Perla scherzando.

Dopodiché, seduti insieme sella panchina hanno ascoltato ciò che Signorini aveva da dire: “Finalmente potete stare un po’ insieme. Abbiamo concesso a Mirko la possibilità di fermarsi qualche giorno in casa così che possiate stare del tempo insieme“.

“Vi ringrazio, sono contento. Quei confronti di 10 minuti portavano poco, è bello e giusto rimettere le cose al loro posto”, ha replicato Brunetti.

Ecco il Tigurio allestito per Mirko.

Le parole di Perla

L’ospitalità accordata a Brunetti dal programma ha lo scopo di offrire alla coppia l’opportunità di passare del tempo insieme, lontano dalle pressioni esterne, per cercare di risolvere i propri problemi sentimentali.

In confessionale, Perla si è aperta riguardo i suoi sentimenti: “Mi manca tanto. Ho passato due mesi e mezzo con troppi pensieri confusi. Non so se è maturato nei miei confronti. Da lui non ho avuto una risposta su di noi, su cosa vuole, se mi vede nel suo futuro“. “Devo vivermelo, devo vedere se riusciamo ad andare oltre a ciò che è successo“, ha aggiunto ancora la gieffina. E ancora, “Nel momento in cui metabolizziamo tutto e ci sentiamo di fare un passo importante, vuol dire che è l’uomo della mia vita“.

Mirko, da parte sua, condivide le stesse perplessità di Perla, sottolineando come la loro vicinanza nella casa del GF possa essere vantaggiosa per entrambi.