Per Massimiliano Varrese il percorso al Grande Fratello non sta andando come sperava, e non accede alla finale. La reazione del gieffino.

Massimiliano Varrese sta facendo il suo gioco al Grande Fratello, ma gli altri inquilini non sembrano apprezzarlo a pieno. Infatti, durante l’ultima puntata del Gf 2023 il concorrente ha perso la sua occasione di diventare il secondo finalista del reality.

La notizia ha spiazzato l’attore che non ha preso bene la scelta di Perla Vatiero di non farlo arrivare in finale. Ecco qual è stata la sua reazione.

Grande Fratello: Massimiliano accusato di nascondersi “Dietro Beatrice”

Agli altri inquilini della Casa non sta piacendo il gioco fatto da Massimiliano, e durante l’ultima puntata del Grande Fratello sono volate grosse accuse. Infatti, negli ultimi giorni il ballerino si sta avvicinando molto ad un’altra concorrente: Beatrice Luzzi, prima finalista del Grande Fratello.

Rebecca Staffelli – Alfonso Signorini – Cesara Buonamici

Questo colpo di scena è stato notato da qualche inquilino, e nello specifico da Paolo, che ha lanciato una forte accusa a Varrese. Dopo che Perla Vatiero ha escluso dalla finale Massimiliano, Paolo lo ha accusato di volersi nascondere “Dietro Beatrice“.

Ma l’esclusione dalla finale ha scatenato una forte reazione in Massimiliano, che era fino a quel momento convinto di essere tra i preferiti.

Grande Fratello, Massimiliano Varrese: la rabbia contro Perla Vatriero

Il gioco della “tagliola”, che ha decretato quali concorrenti meritassero la finale, non è piaciuto a Massimiliano. Infatti, il concorrente è stato escluso da Perla Vatiero. L’attore ha subito accusato la coinquilina di essere falsa e che avrebbe dovuto votare Sergio piuttosto che lui.

“Finché hai i riflettori puntati hai tanti amici, vedrai invece quando tutto questo finirà, si spegneranno le luci dovrai controllare chi sono gli amici veri che rimarranno” attacca Massimiliano. “Mi dispiace per i rapporti affettivi che crollano, sono un sentimentale ci rimango male” dichiara Varrese ad Alfonso Signorini.

Ma Paolo Masella difende Perla attaccando Massimiliano: “Ti sei messo dietro a Beatrice, per farti scudo, sei ridicolo“.