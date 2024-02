Retroscena sull’ultima diretta del Grande Fratello. Secondo alcune segnalazioni, Mirko Brunetti sarebbe stato protagonista di un gesto particolare.

Tensione al Grande Fratello. Almeno così sembra. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda in diretta, infatti, pare che in studio ci sia stato un particolare gesto di Mirko Brunetti che ha generato dei rumori. Tutta “colpa” di alcune reazioni all’interno della Casa di Perla Vatiero…

Grande Fratello, il gesto di Mirko Brunetti

Alfonso Signorini

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda su Canale 5, in studio era presente come sempre Mirko Brunetti. Il ragazzo sarebbe stato protagonista di un gesto che non è passato inosservato a chi si trovava presente.

Il giovane, come oramai capita sempre, è stato spesso chiamato in causa in relazione ai suoi trascorsi di cuore con Perla.

La giovane è da qualche tempo accostata ad Alessio Falsone e, nel corso della puntata, si è parlato appunto anche di questo rapporto tra i due inquilini.

Va detto che, dal canto suo, Perla ha negato qualsiasi interesse dal punto di vista amoroso per Alessio, paragonandolo ad un amico, al pari di Giuseppe.

Eppure, mentre la ragazza parlava e provava a spiegarsi, Mirko ha notato in lei della tensione e per provare a “difenderla” avrebbe minacciato di lasciare lo studio creando, chiaramente, dei disordini inattesi.

A raccontare questa situazione è stato un utente del mondo social che ha spiegato che durante una pausa pubblicitaria, Perla si sarebbe messa a piangere, e Mirko, vedendo la scena, avrebbe reagito con grande nervosismo togliendosi il microfono e minacciando di andare via in diretta dallo studio.

Solo successivamente ci avrebbe ripensato anche grazie alla presenza accanto a lui di Vittorio che lo avrebbe calmato e fatto ragionare. La segnalazione è arrivata da un utente social che avrebbe avuto la soffiata da una ragazza presente tra il pubblico in studio.

