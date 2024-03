Elena Sofia Ricci rivela per chi tifa alla finale del Grane Fratello: “Non la conosco personalmente”. Ecco di chi si tratta.

La famosa attrice Elena Sofia Ricci è una “Luzzers” a tutti gli effetti. Nelle ultime ore, a pochi istanti dalla finale del Grande Fratello, l’attrice ha deciso di dire la sua e ha rivelato per chi tiferà stasera.

Infatti, nell’attesa della finale del Grande Fratello, Elena Sofia Ricci si schiera apertamente a favore di Beatrice Luzzi, sostenendo che meriti di vincere per il suo atteggiamento positivo all’interno della casa.

Attraverso un video condiviso sui social, Elena Sofia Ricci ha espresso il suo sostegno per la collega attrice, evidenziando la sua predisposizione a non parlare male degli altri concorrenti e a trovare sempre il lato positivo delle situazioni.

Ma vediamo che cosa ha dichiarato.

Elena Sofia Ricci è una Luzzers: “Secondo me dovrebbe vincere…”

Nel video pubblicato sui social, l’attrice ha dichiarato qual è il suo concorrente preferito di quest’edizione del Grande Fratello.

ma vista una cosa di questa portata!!

le regine si uniscono ad altre regine #grandefratello pic.twitter.com/0M9JTbY3fX — Cαɾɱҽʅα. (@carmennella_) March 24, 2024

“Secondo me dovrebbe vincere Beatrice Luzzi perché non parla mai male e a sproposito, anzi, anche laddove non si trovi in perfetta sintonia con qualcuno trova sempre il buono. Dice delle cose giuste, cioè se uno arriva dove arriva, un motivo ci sarà e questo vale per lei ma vale anche per le altre persone che sono arrivate in finale e questo lei lo riconosce, gli altri non più di tanto“.

Ma ha scelto di tifare per Beatrice perché è sua collega? Ecco la verità.

Grande Fratello, Elena Sofia Ricci lo confessa: “Non la conosco”

Nel video pubblicato le viene chiesto se conosce la finalista del GF. Ma l’attrice risponde prontamente: “Io non la conosco personalmente ma come attrice”.

Da questa risposta appare chiaro che la Ricci ha scelto di preferire Beatrice perché ha seguito il suo percorso all’interno della Casa e non perché sono amiche fuori dal reality.