Amanda Lecciso e Iago Garcia, conosciuti al Grande Fratello, si sono lasciati: arriva l’annuncio ufficiale sulla fine della relazione.

È ufficiale: la storia nata sotto i riflettori del Grande Fratello tra Amanda Lecciso e Iago Garcia si è conclusa. I fan avevano già intuito qualche segnale, ma la conferma ufficiale è arrivata solo ora dalla diretta interessata, che ha raccontato i motivi della rottura senza lasciare spazio a dubbi. Scopriamo che cosa è successo e quali sono state le ragioni del distacco tra i due ex gieffini.

Amanda Lecciso conferma la fine della relazione

È stata la stessa Amanda Lecciso, sorella di Loredana e cognata di Al Bano, ad annunciare la separazione sulle pagine del settimanale Di Più Tv.

“Ci siamo lasciati. Purtroppo la nostra relazione non ha retto alla distanza. Io ho mille impegni qui in Puglia, lui vive in Spagna” ha spiegato l’ex concorrente del reality show. Una storia che aveva incuriosito molto i telespettatori, ma che non è riuscita a superare la prova dei chilometri.

Raffaela e Amanda Lecciso sedute con un microfono in mano – www.donnaglamour.it

La Lecciso ha però voluto precisare che con l’attore spagnolo non ci sono stati litigi: “Non c’è rancore. Tra me e Iago è rimasta l’amicizia“.

Già nelle scorse settimane, i due avevano mostrato un atteggiamento disteso sui social. Una foto condivisa su Instagram li ritraeva insieme con una didascalia chiara: “Più amici che mai“. Un segnale che, con il senno di poi, anticipava la decisione presa di comune accordo.

La conoscenza nata al Grande Fratello

Amanda Lecciso e Iago Garcia si erano conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello. All’interno della Casa non erano mai andati oltre qualche gesto di complicità, ma una volta spenti i riflettori avevano scelto di frequentarsi lontano dalle telecamere. Entrambi, reduci da esperienze sentimentali importanti, avevano preferito muoversi con cautela.

Amanda, imprenditrice nel settore delle strutture ricettive a Lecce, ha alle spalle due grandi amori, da cui sono nati i suoi figli Giorgio e Gaetano. Garcia, invece, è stato legato per anni alla ballerina e attrice Eleonora Puglia, con la quale aveva quasi raggiunto l’altare.

La relazione con Amanda sembrava aprire un nuovo capitolo, ma la distanza geografica ha reso impossibile trasformare l’intesa in una storia duratura.