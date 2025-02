A pochi giorni dalla sua eliminazione dal Grande Fratello, Alfonso D’Apice avrebbe contattato l’ex fidanzata Federica Petaglia, i rumors.

Il Grande Fratello 2024 si avvia verso la sua conclusione, ma anche i concorrenti che ormai sono fuori dalla Casa continuano ad attirare l’attenzione dei fan. Secondo le ultime indiscrezioni, Alfonso D’Apice, eliminato dal reality nelle scorse settimane, avrebbe provato a contattare la sua ex Federica Petagna. Tuttavia, la reazione di lei non sarebbe stata delle migliori. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Alfonso ha scritto a Federica dopo il Grande Fratello: la segnalazione

L’ex volto di Temptation Island aveva già avuto una storia complicata con Federica durante il programma condotto da Filippo Bisciglia, e i due avevano deciso di chiudere la loro relazione. Nel frattempo, lei ha proseguito la sua frequentazione con Stefano Tediosi, storia che continua anche ora che il reality sta per concludersi.

Alfonso Signorini – www.donnaglamour.it

Le voci sul presunto contatto tra Alfonso e Federica sono state diffuse da Deianira Marzano e Amedeo Venza, noti esperti di gossip. Un utente avrebbe raccontato in privato alla Marzano, rivelando: “Mia cugina conosce Federica. Mi ha detto che Alfonso l’ha sentita dopo essere uscito dalla Casa. Tutto molto strano e Stefano all’oscuro“.

Questa affermazione è stata poi ripresa da Amedeo Venza, che ha aggiunto: “Più che altro, lui avrebbe scritto a lei. Ma lei non vuole saperne nulla e avrebbero discusso“.

Federica resta in silenzio: nessuna conferma ufficiale

Al momento, né Alfonso D’Apice né Federica Petagna hanno confermato o smentito la notizia. Il pubblico del Grande Fratello resta quindi in attesa di eventuali dichiarazioni ufficiali dai diretti interessati.

Chissà se nelle prossime puntate Alfonso Signorini deciderà di affrontare l’argomento in diretta chiedendo confermai ai diretti interessati. Non ci resta, quindi, che aspettare per scoprire come si evolverà la situazione e se si rivelerà un rumors fondato o meno.