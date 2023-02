Nel periodo caldo di ChatGpt, Google ha deciso di lanciare la propria intelligenza artificiale. Scopriamo meglio di cosa si tratta.

Google ha presentato a Parigi le novità in arrivo nei prossimi mesi. Dopo Microsoft, anche Mountain View ha deciso di darsi all’intelligenza artificiale e per farlo ha deciso di lanciare Bard. A ciò si aggiungono diverse innovazioni davvero importanti che riguarderanno tutto il modo di fare ricerca e di approcciarsi al più grande motore esistente. Ecco, quindi, quali sono le principali innovazioni e come ci coinvolgeranno nei prossimi mesi.

Le novità in arrivo da Google

Tra le novità annunciate da Google ci sono delle mappe in grado di dare un’immagine sempre più reale del mondo che ci circonda. A ciò si aggiungono anche delle migliorie di Google Lens che dovrebbe portare ad una ricerca sempre più visuale.

donna con telefono

Il traduttore di Google, invece, aggiungerà altre 24 lingue migliorando sempre di più le sue capacità di comprendere e tradurre i testi. E tutto grazie sempre all’intelligenza artificiale. L’obiettivo finale, è probabilmente quello di interagire sempre più con il motore di ricerca, ottenendo così risposte più soggettive (e quindi legate a ciò che è meglio per l’utente) che oggettive.

Un risultato che ovviamente non sarà possibile nell’immediato ma al quale ci si potrà avvicinare sempre di più. Nell’attesa, si potrà godere di tutte le migliorie in arrivo e che sicuramente renderanno l’esperienza sul web ancor più piacevole.

Cosa sappiamo su Bard

Al momento, Google non sembra interessato a sfidare apertamente ChatGpt. Bard, infatti, è stato dichiarato come un assistente per navigare meglio e per avere un’esperienza a tutto tondo quando ci si approccia alla ricerca e non solo.

Bard, infatti, nasce (almeno per ora) con l’intento di dare risposte precise e specifiche a domande anche semplici, poste dagli utenti. Basato su LaMda (sistema considerato praticamente senziente da uno degli ingegneri di Google), promette infatti di capire cosa gli viene richiesto e di fornire così le risposte più giuste.

Al momento, l’ai di Google è ancora in fase di test e prima di arrivare al grande pubblico giungerà a dei collaudatori distribuiti per tutto il mondo.

