Google Down oggi 14 dicembre: malfunzionamenti sui servizi del colosso, da YouTube a Drive, passando per Gmail, Meets e Maps.

Google è andato in down il 14 dicembre 2020. Problemi importanti hanno bloccato quasi interamente l’ecosistema del motore di ricerca più utilizzato al mondo. Tutti i servizi della società di Mountain View, o comunque i più importanti, sono fuori uso. Secondo quanto emerso da DownDetector, sarebbero in down YouTube, Gmail, Meet, Hangouts, Drive, Play, Duo e Maps. Ancora non sono chiare le cause del problema, ma si moltiplicano anche sui social le segnalazioni da parte degli utenti sui social e non solo. Aggiornamenti sono attesi nei prossimi minuti.

Google Down: fuori uso anche Classroom

I problemi di Google stanno mettendo in ginocchio anche i servizi scolastici che si appoggiano all’ecosistema della società di Mountain View. Classroom è fuori uso e la didattica a distanza in questo momento è impossibile. La suite è stata utilizzata negli ultimi mesi in tutta Italia.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/google-www-ricerca-online-ricerca-485611/

Non è frequente che l’intero ecosistema del colosso americano vada in tilt. Un guasto del genere è forse il primo nella storia del motore di ricerca. Tutte le sue applicazioni stanno riscontrando seri problemi, e al momento non è possibile utilizzare nessuna delle suite principali di proprietà dell’azienda. Mancano ancora comunicazioni ufficiali per quanto rigaurda la causa del malfunzionamento, che interessa milioni e milioni di utenti.

Gmail e Drive down il 14 dicembre 2020

Per diversi minuti anche il servizio di posta elettronica di Google, Gmail, non è stato disponibile. Il down che ha riguardato l’intero ambiente della società di Mountain View ha messo fuori uso anche le principali suite utilizzate negli uffici di tutto il mondo, compreso Drive, il cloud di condivisione di materiali multimediali, documenti e tanto altro.

YouTube down: non funzionano i video

Tra i servizi di Google andati fuori uso c’è anche YouTube. La piattaforma video è stata inutilizzabile per diversi minuti, bloccata con un messaggio semplice: “Something went wrong / Qualcosa è andato storto“. Al momento il servizio dei video sembrerebbe essersi ripreso.

