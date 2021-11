Gli eredi di Aldo Gucci hanno scritto una lunga lettera in cui si scagliano contro il film “House of Gucci” per non averli interpellati e aver infangato il nome della famiglia.

Gli eredi di Aldo Gucci si riservano il diritto di procedere anche legalmente contro House of Gucci, il film interpretato da Lady Gaga. A quanto sembra, non è piaciuto il modo in cui la famiglia è stata dipinta ed anche il fatto che per la stesura del film non siano stati interpellati gli eredi.

Gli eredi Gucci contro il film: ecco le dichiarazioni

ANSA ha riportato la notizia, insieme a stralci della lettera scritta dagli eredi di Aldo Gucci contro House of Gucci. Sul portale di leggono le seguenti dichiarazioni: “Non si è curata di interpellare gli eredi prima di descrivere Aldo Gucci”. La ricostruzione di una donna definitivamente condannata per essere stata la mandante dell’omicidio di Maurizio Gucci’, dipinta nel film e nelle ‘dichiarazioni dei membri del cast, come una vittima”.

Poi si legge: “I toni indulgenti nei confronti di una donna che, definitivamente condannata per essere stata la mandante dell’omicidio di Maurizio Gucci. Viene dipinta non solo nel film, ma anche nelle dichiarazioni dei membri del cast, come una vittima che cercava di sopravvivere in una cultura aziendale maschile e maschilista”.

