Giuseppe Giofrè dietro il divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck? L’accusa

Giuseppe Giofrè accusato sui social di essere la causa del divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Cosa sta succedendo.

In queste ore, il nome di Giuseppe Giofrè è finito al centro di un vortice mediatico inaspettato. Il ballerino italiano, ex allievo di Amici di Maria De Filippi e oggi stella internazionale della danza, è stato coinvolto in una teoria che sta facendo discutere il web: secondo alcune voci infondate, sarebbe lui il motivo del divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’accusa social.

Giuseppe Giofrè e il rapporto con Jennifer Lopez

Giuseppe Giofrè, che da anni lavora con le più grandi icone della musica internazionale, da Britney Spears a Dua Lipa, passando per Ariana Grande e Taylor Swift, è da tempo parte dello staff artistico di Jennifer Lopez.

La loro collaborazione è ben nota nel mondo dello spettacolo, ma mai si era ipotizzato un coinvolgimento personale.

Jennifer Lopez e Ben Affleck

Tuttavia, queste teorie sono state prontamente smentite dai fatti: Giofrè ha sempre dichiarato apertamente la sua omosessualità e, in un’intervista dello scorso anno, aveva rivelato di essere tornato single dopo una lunga relazione.

L’origine delle accuse

Ad accendere la polemica social che ha coinvolto il ballerino c’è la forte sintonia con la celebre pop star. Infatti, durante uno show molto seguito, in una coreografia la cantante ha dato un bacio appassionato a Giofrè, e poi ad altri ballerini.

Tuttavia, gli sguardi e l’intesa tra il ballerino e la cantante devono aver attirato l’attenzione dei fan che hanno visto dietro questi gesti più di una semplice amicizia.

Nonostante ciò, si tratta di accuse che non hanno alcun fondamento proprio per via dell’oriento sessuale del ballerino. Nel frattempo, il ballerino continua a brillare sul palco accanto a J Lo, dimostrando che il vero spettacolo è quello fatto di arte, impegno e passione.