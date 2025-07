Giuseppe Cruciani rompe il silenzio e svela la verità sui rumor su Ballando con le Stelle: come stanno realmente le cose.

Negli ultimi giorni, il nome di Giuseppe Cruciani è tornato al centro dell’attenzione mediatica per una possibile partecipazione a Ballando con le Stelle 2025. Secondo le indiscrezioni circolate online, il conduttore de La Zanzara avrebbe rifiutato una proposta milionaria della Rai per unirsi al cast dello show, ipotesi che ha infiammato il web. Ma ora, Cruciani rompe il silenzio e racconta la sua verità. Scopriamo come sono andate realmente le cose.

Le indiscrezioni su Cruciani e la presunta offerta della Rai

Le voci sono iniziate con un articolo di Mowmag, che ipotizzava un coinvolgimento di Giuseppe Cruciani a Ballando con le Stelle in qualità di giurato o concorrente.

Secondo il sito, l’idea della produzione era quella di creare tensione con Selvaggia Lucarelli, già parte del programma, sfruttando i dissapori noti tra i due. Tuttavia, la notizia è stata prontamente ridimensionata da fonti autorevoli.

Ballando Con Le Stelle – www.donnaglamour.it

A smentire le voci ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia tramite la sua newsletter. La realtà sarebbe ben diversa: sarebbe stato lo stesso Cruciani a proporre la sua candidatura come giudice, senza però ricevere un riscontro positivo da parte della produzione Rai. Una versione confermata anche da Leggo.it, che ha riportato come la scelta della redazione sia poi ricaduta su un altro personaggio, il cui nome resta ancora segreto.

Le parole di Cruciani: nessun contatto ufficiale

In un’intervista esclusiva rilasciata a Roberto Alessi su Novella 2000, Cruciani ha voluto mettere un punto definitivo alla questione: “Non ho mai chiesto nulla e non ho mai ricevuto alcuna proposta concreta per Ballando con le Stelle“.

Oggi, quindi, Giuseppe Cruciani continua a concentrarsi sui suoi impegni radiofonici e televisivi, senza escludere del tutto future partecipazioni ad altri programmi.