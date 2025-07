Fedez pubblica le prime foto con Giulia Honegger in Sardegna: bikini, PlayStation e selfie ironici su Instagram.

Dopo settimane di indiscrezioni e immagini rubate, Fedez ha finalmente ufficializzato la sua nuova relazione con Giulia Honegger, stilista milanese ancora avvolta da un alone di mistero. A renderlo noto è stato lo stesso rapper, che ha condiviso sui social le prime foto di coppia con la nuova compagna. Le immagini sono state pubblicate tra le Instagram stories e segnano un importante passo avanti nel loro rapporto. Ma scopriamo tutti i dettagli.

La vacanza nella villa sarda: tra relax e musica

Federico Lucia si trova in questo momento in Sardegna, nella stessa villa che lo aveva ospitato l’estate scorsa, quando era ancora in attesa del divorzio da Chiara Ferragni.

Oggi, a un anno di distanza e con una separazione ufficiale alle spalle, Fedez appare sereno e concentrato su nuovi progetti.

Fedez – www.donnaglamour.it

Nella lussuosa abitazione è stato allestito un vero e proprio studio di registrazione, segno che il rapper potrebbe essere al lavoro su nuovi brani. Intanto, tra feste in Costa Smeralda e giornate in barca, non mancano i momenti di dolcezza condivisi con la Honegger.

Mentre fino a poco tempo fa il rapper cercava di tenere nascoste le relazioni e i presunti flirt con altre donne, stavolta ha deciso di uscire allo scoperto e di non nascondersi più.

Selfie, bikini e PlayStation: la quotidianità della nuova coppia

Le immagini pubblicate mostrano una dimensione più intima e giocosa della coppia. In un video, Giulia appare in bikini, sdraiata accanto a Fedez mentre gioca con una PlayStation portatile, mentre altri scatti li ritraggono con filtri divertenti, sorridenti e complici.

Una condivisione che sembra confermare quanto il rapporto stia diventando serio, lasciandosi alle spalle i sospetti di un semplice flirt estivo. I fan, intanto, sono in attesa di nuovi scottanti aggiornamenti sulla nuova presunta relazione.