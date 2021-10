Dolce tweet di Pierpaolo Pretelli per la fidanzata Giulia Salemi che, questa sera, commenta in diretta il GF per il suo GF Vip Party.

“Incredibile sono sdraiato sul divano di casa, ma allungando il collo sempre in zona giorno vedo che è stato apparecchiato un vero e proprio studio televisivo… ps conduttrice gnocca”, così twitta Pierpaolo Pretelli, mentre la sua Giulia Salemi si prepara a questa serata del GF Vip Party, il programma che condivide con Gaia Zorzi su Mediaset Infinity.

Lei mette su un mini studio televisivo con tanto di illuminazione e videocamera di fortuna per commentare in diretta le ultime novità della Casa, lui la segue e la fotografa dal divano. Dolcissima, come sempre, questa coppia che ormai ossessiona i fan e i follower. Qualcuno risponde “E la conduttrice è anche la tua fidanzata, beato te!”. Ma Pretelli questo lo sa bene e non manca mai di ricordare a tutti quanto si senta fortunato.

In occasione di questa nuova puntata del suo programma, inoltre, la Salemi sperimenta le nuove diavolerie social e posta il suo primo audio Twitter per invitare tutti a commentare (e twittare) il GF Vip: “Daje tutta!”.

Ecco il post di Pretelli: