Un outfit scelto in un sexy shop da parte di Giorgia Soleri ha scatenato una serie di commenti molto pesanti verso l’attivista.

La storia con Damiano David ormai messa da parte. Giorgia Soleri potrebbe avere un nuovo amore ma, per ora, preferisce forse non parlarne. A far parlare è, invece, un suo ultimo outfit che ha destato particolare attenzione. Il motivo? Il capo d’abbigliamento, quasi totalmente trasparente, è stato preso in un sexy shop…

Giorgia Soleri, le foto con il vestito trasparente

Giorgia Soleri

La Soleri ha da poche ore festeggiato il suo 28esimo compleanno e già nelle scorse stories Instagram aveva mostrato una serie di scatti per far vedere come avesse passato la giornata della sua festa.

In quell’occasione la donna aveva fatto vedere alcune foto di abiti usati per la circostanza gioiosa ma ora ha deciso di fare di più condividendo un post intero che la vede indossare un altro capo, molto provocante e quasi totalmente trasparente. “Questo outfit meritava un posto nel feed“, ha scritto la donna.

Le sue parole non sono certo dette a caso. Infatti, la bella Giorgia ha reso omaggio ad un capo preso, secondo quanto affermato da Leggo, in un sexy shop. L’attivista ha indossato un abito lungo di pizzo che non lasciava nulla all’immaginazione.

La sua scelta ha destato grandi polemiche e commenti da parte di fan e haters. Al netto di chi ha condiviso la scelta complimentandosi per il fisico, molti hanno fatto l’esatto opposto. “Volgare”, ha scritto qualche odiatore. “Poca classe”, “Esibizionista”, “Non è bello far vedere in questo modo il tuo corpo”, hanno, invece, lasciato nei commenti altri utenti. Insomma, come spesso le capita, la bella Giorgia fa discutere e divide l’opinione pubblica.

Di seguito anche il post Instagram pubblicato dalla attivista con i vari commenti ricevuti sull’abito scelto e sfoggiato con orgoglio: