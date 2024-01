Momento importante per Giorgia Soleri che ha festeggiato il compleanno con tanto di dedica a se stessa e alle persone a lei care.

La storia con Damiano dei Maneskin ormai alle spalle, l’esperienza a Pechino Express pure. Ora Giorgia Soleri torna a far parlare di sé per il suo compleanno e per una dedica – e una serie di risposte sui social date ai fan – davvero speciale.

Giorgia Soleri, la dedica per il compleanno

La giovane influencer, scrittrice e attivista ha deciso di festeggiare il suo compleanno in queste ore con un pensiero social rivolto a se stessa ma anche alle persone che nel corso dell’ultimo periodo le sono state vicine. “Dopo una vita a sentirmi di troppo, mai abbastanza, sbagliata e inadeguata, una vita a basare il mio valore sull’approvazione esterna e a impegnarmi a occupare meno spazio possibile, oggi dedico questo brindisi all’amore che mi circonda, alla bellezza che ho saputo costruire ma soprattutto a me, così come sono! HBD TO ME!”, ha scritto la Soleri con tanto di aggiunta, presumibilmente, del testo di una canzone. “Don’t hide yourself in regret, just love yourself, and you’re set. I’m on the right track, baby, I was born this way”.

Ma non solo. La ragazza ha anche risposto, proprio in occasione del suo compleanno, ad alcune domande dei fan dove spicca sicuramente il suo stato mentale assolutamente positivo. “Che bello leggere il tuo pensiero di compleanno. Ti trovo rinata, brava”, le ha scritto un utente. Lei, confermando questo suo status, ha replicato: “Mi sento proprio così: rinata. Grazie di cuore”.

Insomma, le problematiche legate al passato sembrano essere finite ormai in un cassetto. Per la giovane attivista un 2024 iniziato quindi con i migliori propositi e mood possibili.

