Bellissima e bravissima Filippa Lagerback, molto apprezzata dal pubblico televisivo, ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita privata.

Non solo l’amore e il matrimonio con Daniele Bossari, nel corso della recente intervista a Oggi, Filippa Lagerback ha avuto modo di raccontare diversi aspetti della sua vita, privata e professionale. Dal lavoro con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, fino al rapporto con la chirurgia estetica.

Filippa Lagerback, la chirurgia estetica e l’amore

In ambito lavorativo, la bella e brava Filippa si trova a collaborare ormai da anni con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa. Sul loro rapporto ha spiegato: “Sono felice di essere rimasta con la mia famiglia professionale, Fabio e Luciana Littizzetto”, ha detto relativamente al passaggio dalla Rai al Nove della trasmissione. “Mi sento fortunata a lavorare con loro”.

Dal lavoro agli aspetti personali come, per esempio il rapporto con la chirurgia estetica. In tal senso la Lagerback ha spiegato di non amare il botox ma di praticare il picotage, ovvero “punture con prodotti biorivitalizzanti” per il viso ma anche di amare le creme. Diverso il discorso su altri tipi di ritocchi: “Non amo il botox e i filler perché non voglio vedermi finta. È difficile accettare le rughe ma bisogna farsene una ragione e provare a invecchiare con grazia. Avere un rapporto profondo con la natura mi ha aiutato molto”.

In chiave amore, la conduttrice e modella ha spiegato che con Daniele Bossari non sempre è andato tutto bene: “Non abbiamo mollato. Abbiamo una storia così importante che voler stare insieme è stato più forte di tutto. A un certo punto ci eravamo detti ‘basta’, io non riuscivo ad aiutarlo, ma poi entrambi abbiamo pianto tutta la notte e lì ho capito che non volevo rinunciare a lui”.

Di seguito anche un recente post Instagram della coppia per Capodanno: