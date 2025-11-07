Compra un gioiello da 2 milioni: ma dove lo mette lascia tutti senza parole

Vi siete già imbattuti nel gioiello da 2 milioni di dollari che in realtà è una protesi? Si apre un nuovo mercato, ovviamente del lusso.

All’apparenza sembra un gioiello, con tanto di diamante da 2 milioni di dollari incastonato al centro, ma se lo si osserva bene, o meglio se si guarda il modo in cui viene indossato si capisce subito che non lo è. Stiamo parlando di una protesi di ultima generazione, che soltanto i pazienti più fortunati (ricchi) si potranno permettere.

Nasce il gioiello protesi: un lusso per pochi

Sui social è diventato virale un video assai particolare, che probabilmente qualcuno non è riuscito o non riuscirà a guardare fino in fondo. Nel filmato si vede un ragazzo, tale Slater Jones, che mostra un oggetto che all’apparenza sembra un gioiello, ma che in realtà è una protesi di lusso. Basti pensare che questo particolare accessorio, se così vogliamo chiamarlo, ha un diamante incastonato al centro del valore di circa 1,7 milioni di dollari.

Ma di che protesi stiamo parlando? Di un occhio che ha una duplice funzione: da un lato è un dispositivo medico a tutti gli effetti, dall’altro un’opera d’arte di alta gioielleria. E’ bene sottolineare che Slater Jones ha perso l’occhio destro a causa della toxoplasmosi, una malattia molto seria che può portare alla cecità.

Ha iniziato a perdere la vista intorno ai 17 anni e per salvare l’occhio destro si è sottoposto a diversi interventi. Purtroppo, non è riuscito nell’impresa e così ha deciso di trasformare la sua cecità in nuova luce.

L’occhio con diamante di Slater Jones

Slater Jones ha scelto un occhio di ultima generazione, ma ha voluto personalizzarlo trasformandolo in un vero e proprio gioiello. Il progetto è stato seguito da John Imm, esperto americano di protesi oculari, che è riuscito a creare un’opera che unisce tecnologia medica e alta gioielleria. Il costo, ovviamente, è inaccessibile alla quasi totalità delle persone che hanno problemi di questo tipo.

Solo il diamante vale circa 1,7 milioni di dollari, che per l’occhio “finito” arrivano a 2 milioni. Anche se Slater aveva intenzione di trasmettere un messaggio importante, ossia che non bisogna mai arrendersi davanti alle avversità, non possiamo nascondere l’assurdità del suo gesto. Spendere una cifra folle per motivi che non hanno nulla a che fare con la medicina è inconcepibile. Tra l’altro, come hanno fatto notare diversi fa, il suo aspetto adesso è pure piuttosto inquietante.