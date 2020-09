Giovedì 10 settembre, in prima serata, sul canale Nove debutta il nuovo programma condotto da Gino D’Acampo: Gino cerca Chef.

Gino D’Acampo torna su Nove con un nuovo programma: Gino cerca Chef. Giovedì 10 settembre 2020 è il giorno della prima puntata del talent culinario che è trasmesso in prima serata (a partire dalle ore 21.25). Come anche il titolo del programmo suggerisce, il vincitore di questa prima edizione del talent (composta da sei puntate in onda ogni giovedì) come premio verrà assunto per lavorare in uno dei ristoranti di proprietà di Gino D’Acampo in Gran Bretagna (in totale è proprietario di ben 50 diversi locali). Il format del programma è del tutto originale.

Gino cerca Chef: sul Nove il programma di Gino D’Acampo

Gino D’Acampo nel corso di ogni puntata sosterrà una sorta di colloqui di lavoro agli aspiranti cuochi del suo ristorante.

I nove concorrenti del programma, divisi in tre gruppi, dovranno preparare un piatto a loro scelta (possono decidere se un antipasto, un primo, un secondo oppure se puntare sul dolce). Questa è solo la prima prova. Il migliore di ogni gruppo si qualificherà per la prova successiva che è denominata “Prova di carattere“.

In questa seconda manches i concorrenti dovranno prima procurarsi in esterna gli ingredienti necessari per cucinare la ricetta secondo le rigide disposizioni dello chef Gino D’Acampo.

I due migliori si qualificano per la finale che si svolge all’interno di uno dei ristoranti di Gino D’Acampo: qui i due concorrenti si dovranno cimentare con la preparazione di tre piatti presenti nel menù del locare.

Gino cerca Chef: i presentatori

Come detto in precedenza lo chef Gino D’Acampo è il padrone di casa e giudice della trasmissione, ad affiancarlo alla conduzione di Gino cerca Chef c’è però anche Fred Sirieix, che in televisione abbiamo già potuto vedere insieme a D’Acampo in Gino, Gordon e Fred – Amici miei.

