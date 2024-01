Massimo Giletti è pronto a fare il ritorno in Rai. Lo ha ammesso lo stesso presentatore che si è soffermato anche su aspetti più personali.

Lunga intervista tra vita privata e professionale per Massimo Giletti per Gente. Il conduttore ha annunciato il suo ritorno in Rai ma ha anche sottolineato in che modo si sia chiusa l’esperienza su La7, non certo con parole positive anche verso il proprietario, Urbano Cairo.

Il ritorno in Rai di Giletti e le parole su Cairo

Massimo Giletti

Giletti ha parlato subito a Gente in riferimento al suo prossimo futuro in Rai nella quale lavorerà per i prossimi cinque mesi: “Farò un passo avanti con la Rai, una serie di eventi interessanti nei prossimi cinque mesi ma quello che farò dopo ancora non è chiaro ed è possibile tutto perché ho più offerte. Trovo però che tentare di dare fiducia alla Rai in questo momento sia un atto sensato. Qualsiasi altra scelta farà rumore. Vedremo”.

In merito all’addio a La7 ed in particolare al suo rapporto con il proprietario Urbano Cairo: “Quello che ho vissuto è stato il tradimento di una persona che consideravo un vero fratello: non voglio parlare della questione giudiziaria, entro nel merito di quella umana”.

Il presentatore ha sottolineato: “Non mi sarei mai aspettato che la persona che mi abbracciò quando morì mio padre e che mi trovai all’improvviso alle spalle nella giornata in cui lo seppellivo, potesse, senza dirmi nulla, senza neppure guardarmi negli occhi, senza darmi una parvenza di motivazione, chiudere non solo un programma, ma chiudere un rapporto umano”.

