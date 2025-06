“Non si sentiva”: polemica su Gigi D’Alessio, il video del concerto

Gigi D’Alessio, bufera sul concerto a Napoli: fan delusi per l’acustica pessima allo stadio Maradona, il video.

Nuove polemiche vedono protagonista Gigi D’Alessio, che da poco ha annunciato l’addio a The Voice. Il concerto di Gigi D’Alessio del 2 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, attesissimo dai fan, si è trasformato in un caso mediatico per i numerosi problemi legati all’acustica dell’impianto. Sui social sono infatti comparsi decine di video e commenti di spettatori delusi, che hanno lamentato di non aver sentito quasi nulla durante l’esibizione. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Gigi D’Alessio: i fan delusi per i problemi di acustica

La polemica ha preso piede rapidamente, coinvolgendo non solo i presenti ma anche utenti che si preparano a partecipare alle prossime date napoletane del cantante. Molti lamentano la mancanza di chiarezza del suono, in particolare in alcune zone dello stadio, come la tribuna Posillipo e i Distinti, già notoriamente critiche dal punto di vista acustico.

Tra ironia e amarezza, le lamentele non si sono fatte attendere. “Gigi, per 70 euro portavo un microfono da casa” ha scritto un fan su Facebook.

Altri hanno invece invitato i partecipanti ai prossimi concerti a scegliere posti migliori o a non acquistare biglietti in determinati settori, ormai famigerati per i problemi audio.

Qui il video di un utente deluso, pubblicato sui social.

L’appello dei fan e i problemi dello stadio Maradona

Nonostante l’esperienza negativa, molti utenti non hanno attribuito colpe direttamente a Gigi D’Alessio, consapevoli che l’acustica del Maradona è un problema strutturale noto da tempo. Tuttavia, in tanti si sono chiesti se non fosse stato possibile organizzare meglio le prove e intervenire in anticipo per evitare simili disagi.

Il caso del concerto di Gigi D’Alessio riaccende il dibattito sull’idoneità del Maradona ad ospitare eventi musicali di grande portata. Gli amanti della musica chiedono ora una maggiore attenzione alla qualità dell’audio, per garantire esperienze all’altezza del prezzo pagato.

Ora non ci resta che attendere per scoprire se il cantante partenopeo risponderà alla polemica.