Tra Gianmaria e Soleil scoppia una lite a causa del vino e il gieffino napoletano si scaglia contro la sua ex mentre lei si sfoga con Sophie.

Tra Gianmaria e Soleil Sorge sembra che i rapporti si siano freddati. Tra loro scoppia una lite che fa infuriare il napoletano che voleva versare il vino in alcune bottiglie vuote, per poi berselo con Federica. Da qui scoppia la discussione.

Le dichiarazioni di Soleil a Sophie per la lite con Gianmaria

Come riportato da Blogtivvu, dopo la furibonda lite con Gianmaria che le dà anche della “sfigata” Soleil si sfoga con Sophie. La Stasi dichiara: “Sono arrivate tre bottiglie ed è arrivato un goccio di Bellini a Katia ed un goccino a me e basta. – ha spiegato Soleil a Sophie – Sappiamo benissimo che ogni volta pensa di fare il furbo fregandosi l’alcol ma questa volta l’ho fregato e se l’è presa come un pazzo. E’ preso malissimo, tiralo fuori dalla stanza.“

Alcuni utenti hanno infatti ascoltato l’accaduto e sembra proprio che il gieffino napoletano abbia avuto una reazione spropositata. Gianmaria si è poi rinchiuso in Sauna e ha preso in giro Soleil insieme a Miriana. Le cose sembrano andare male tra i due.

