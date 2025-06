Gianmaria Antinolfi, ex flirt di Belen Rodriguez, ha sposato Federica Calemme con nozze da favola in Costiera Sorrentina.

Gianmaria Antinolfi, noto al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello VIP e per il suo passato flirt con Belen Rodriguez, ha detto sì a Federica Calemme, ex miss e modella conosciuta proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia nel 2021.

Il matrimonio si è celebrato sabato 7 giugno con una cerimonia da sogno in Costiera Sorrentina, circondati da amici, volti noti della televisione e scenari mozzafiato. La proposta di nozze era arrivata nell’estate del 2024 durante una vacanza romantica a Milos, in Grecia. Ma scopriamo tutti i dettagli della cerimonia e i colpi di scena.

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme: gli abiti da sogno degli sposi

Federica Calemme ha incantato i presenti con un abito bianco in pizzo firmato Mikaela C. Creazioni, con una silhouette a sirena e un lunghissimo velo. I capelli raccolti in uno chignon elegante hanno completato il look.

Gianmaria Antinolfi, invece, ha scelto un completo scuro con gilet a contrasto, raffinato ed essenziale.

Qui alcuni momenti del grande giorno.

Alla cerimonia hanno preso parto molti volti noti dello spettacolo e compagni di avventura del GF Vip.

Ricevimento al castello e tanti ospiti vip

Dopo la cerimonia, gli invitati si sono spostati al Castello Medioevale di Castellammare di Stabia, location spettacolare a picco sul mare. Qui si è tenuto un ricevimento sontuoso, tra aperitivi all’aperto e cena placée.

Tra gli ospiti vip presenti alle nozze di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, si sono distinti Antonella Fiordelisi con Giulio Fratini, Giulia Cavaglià, Giovanna Abate, Raffaella Giudice, Manuel Bortuzzo e Benedetta Mazza.

Federica ha cambiato abito per la festa serale, indossando un sensuale vestito in seta con scollo all’americana e schiena scoperta.