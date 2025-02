La Cassazione conferma il sequestro della villa di Gianluca Vacchi in Sardegna. L’influencer rischia il processo per abusi edilizi.

Gianluca Vacchi, famoso imprenditore e influencer, è al centro di un’indagine per presunti abusi edilizi legati alla sua maxi villa in Costa Smeralda. L’immobile, valutato 15 milioni di euro, si estende per 1.200 metri quadrati con terrazze, campo da padel, discoteca e suite di lusso. Tuttavia, la sua costruzione è avvenuta in una zona a elevato rischio idrogeologico senza le necessarie autorizzazioni. scopriamo cos’ha deciso la Cassazione in seguito alle indagini.

La decisione della Cassazione: villa sotto sequestro

La Cassazione ha confermato il sequestro della tenuta di Vacchi, e ha convalidato le irregolarità segnalate dagli inquirenti. Gli accertamenti del Corpo Forestale hanno evidenziato la mancanza di uno studio geologico e delle autorizzazioni preventive da parte degli enti competenti.

La Procura di Tempio Pausania ha chiuso le indagini e ora dovrà decidere se richiedere il rinvio a giudizio per gli indagati, tra cui lo stesso Vacchi e i costruttori coinvolti. Nel 2023, il Comune di Arzachena aveva già imposto la demolizione di alcune parti della villa considerate abusive.

Gianluca Vacchi

Le dichiarazioni della difesa di Gianluca Vacchi

I legali di Vacchi sostengono che l’edificio sia conforme alle autorizzazioni ricevute e che la contestazione riguardi solo una minima parte della proprietà.

Infatti, hanno dichiarato di essere pronti a “Dimostrare che non vi è alcun abuso edilizio e che l’edificio è conforme a quanto autorizzato, fermo restando che la contestazione riguarda una porzione molto modesta rispetto alla superficie complessiva della villa“.

Tuttavia, questa non è l’unica controversia legale che coinvolge l’influencer: Vacchi è anche al centro di una causa al Tribunale del Lavoro di Bologna avviata da un’ex colf domestica, oltre a un’altra disputa con due ex dipendenti.

Resta ora da vedere se la Procura procederà con una richiesta di rinvio a giudizio, aprendo la strada a un possibile processo per l’imprenditore.