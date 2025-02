Lutto nel mondo della televisione: annunciata la scomparsa di Alice Hirson, celebre attrice di Dallas e regina delle soap opera.

Il mondo della televisione piange la scomparsa della celebre attrice Alice Hirson, la “regina delle soap opera“.

Alice Hirson, celebre per i suoi ruoli in serie iconiche come Dallas e numerose soap opera, si è spenta all’età di 95 anni per cause naturali. L’attrice è morta presso il Motion Picture & Television Country House and Hospital di Woodland Hills, dove risiedeva da circa un anno. La notizia è stata confermata dal figlio, David Hirson.

Il successo di Alice Hirson

La notizia della scomparsa della nota attrice ha rapidamente fatto il giro del mondo.

Alice Hirson, Actress on ‘Dallas,’ ‘Ellen’ and Lots of Soaps, Dies at 95 https://t.co/IAY2lC9T77 — The Hollywood Reporter (@THR) February 21, 2025

La carriera di Alice Hirson si è sviluppata principalmente in televisione, che l’ha resa un volto noto del piccolo schermo. Tra il 1969 e il 1993, ha preso parte a molte soap opera di successo, tra cui Ai confini della notte, Another World e il suo spin-off Somerset, Una vita da vivere, General Hospital e Quando si ama.

Uno dei ruoli più ricordati di Alice Hirson è quello di Mavis Anderson in Dallas, la migliore amica di Ellie Ewing, interpretata da Barbara Bel Geddes. La sua partecipazione alla celebre soap della CBS, tra il 1982 e il 1988, l’ha resa una presenza familiare per milioni di spettatori.

Non solo televisione: i successi al cinema

Un altro ruolo significativo della sua carriera è stato quello di Lois Ellington Morgan nella sitcom Ellen, dove ha interpretato la madre del personaggio di Ellen DeGeneres. La sua partecipazione a 28 episodi della serie ha contribuito a uno dei momenti più rivoluzionari della TV americana: il coming out del personaggio di Ellen nel 1997.

Sebbene la sua carriera fosse principalmente televisiva, Alice Hirson ha avuto anche ruoli nel cinema. Ha interpretato la moglie del colonnello Thornbush in Soldato Giulia agli ordini e la madre di Gilbert Lowe in La Rivincita dei Nerds.