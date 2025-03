Giacomo Giorgio contro il percorso di Ciro Ricci, lo sfogo rivolto agli sceneggiatori di Mare Fuori sorprende i fan.

[L’articolo contiene spoiler sulla quinta stagione di Mare Fuori]

La quinta stagione di Mare Fuori ha riportato al centro della scena il personaggio di Ciro Ricci, interpretato da Giacomo Giorgio.

La rivelazione che la bara di Ciro fosse vuota ha alimentato teorie e speculazioni tra i fan, che hanno ipotizzato e sperato in un suo possibile ritorno. Tuttavia, l’attore ha preso le distanze da questa scelta narrativa, e ha preso posizione pubblicamente attraverso un lungo sfogo social.

Giacomo Giorgio: “Non condivido la scrittura”

Attraverso una storia su Instagram, Giacomo Giorgio ha espresso il suo parere in merito alla sceneggiatura della nuova stagione. “Il mestiere dell’attore consiste nell’interpretare delle scene che gli sceneggiatori scrivono, non nell’inventarle” scrive.

e giacomo giorgio ci ha fatto mangiare anche oggi dimostrando tutta la sua professionalità e superiorità pic.twitter.com/ZGcGU7AMyt — benni (@milleleoe_) March 26, 2025

Ma poi continua: “Spesso, come per questa stagione di Mare Fuori, un attore può non essere d’accordo con la scrittura perché il percorso del personaggio è sbagliato o perché la scena è scritta male. Questo è quello che penso delle scene di questa stagione, ma ciò non significa che il mio lavoro diventi un’altra cosa“

Secondo lui, il percorso narrativo di Ciro Ricci si è concluso nella prima stagione, e qualsiasi tentativo di riportarlo in scena risulta forzato. Pur avendo interpretato il personaggio seguendo il copione, l’attore ha sottolineato che non sempre un attore condivide le decisioni degli sceneggiatori.

Il ringraziamento ai fan e il legame con la serie

Nonostante le critiche, Giacomo Giorgio ha voluto ringraziare il pubblico per l’affetto dimostrato, riconoscendo il valore di Mare Fuori e definendolo un progetto speciale.

Ha confermato che il suo percorso nella serie è giunto al termine, ma ha ribadito il suo sostegno al cast e alla produzione, rimanendo un fan della fiction.

Le dichiarazioni dell’attore hanno diviso il pubblico: alcuni appoggiano la sua visione sulla chiusura del personaggio, mentre altri sperano ancora in un colpo di scena che possa riportare Ciro Ricci nella storia di Mare Fuori.