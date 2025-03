Terribile lutto colpisce il mondo del cinema internazionale: addio a Clive Revill, il celebre primo imperatore Palpatine.

Il mondo del cinema piange un grande interprete: Clive Revill. Il celebre attore è scomparso a noto per aver prestato la voce all’Imperatore Palpatine in “L’Impero colpisce ancora” e per il ruolo di Alfred Pennyworth in “Batman: The Animated Series“, è scomparso all’età di 94 anni.

Revill è deceduto l’11 marzo 2025 in una struttura di cura a Sherman Oaks, Los Angeles, dopo una lunga battaglia contro la demenza. La notizia è stata confermata dalla figlia Kate Revill. ​

Clive Revill: una carriera poliedrica tra teatro e cinema

Nato il 18 aprile 1930 in Nuova Zelanda, Clive Revill iniziò la sua carriera come contabile prima di dedicarsi alla recitazione, ispirato da leggende del teatro come Laurence Olivier e Vivien Leigh.

Studiò alla Old Vic Theatre School di Bristol e divenne un attore versatile, noto sia per ruoli comici che drammatici. Ottenne due nomination ai Tony Award per le sue interpretazioni nei musical “Irma La Douce” e “Oliver!”, dove interpretò rispettivamente il ruolo di Bob-Le-Hotu e Fagin. ​

La notizia della scomparsa dell’attore ha presto fatto il giro del web.

Clive Revill, Voice of the Emperor in ‘The Empire Strikes Back,’ Dies at 94 https://t.co/XTsb0ORWOT — The Hollywood Reporter (@THR) March 26, 2025

Nel 1980, Revill prestò la sua voce all’Imperatore Palpatine in “Star Wars: L’Impero colpisce ancora”, contribuendo a definire uno dei villain più iconici della saga. La sua interpretazione vocale fu poi sostituita nell’edizione speciale del 2004 da quella di Ian McDiarmid.

Clive Revill: Alfred Pennyworth e altri ruoli memorabili

Nel 1992, Revill divenne la voce originale di Alfred Pennyworth nei primi episodi di “Batman: The Animated Series”, dando vita al fedele maggiordomo di Bruce Wayne.

Oltre a questi ruoli iconici, apparve in film come “Che cosa è successo tra mio padre e tua madre?” di Billy Wilder, che gli valse una nomination al Golden Globe, e collaborò con Mel Brooks in “Robin Hood – Un uomo in calzamaglia” e “Dracula morto e contento”.

La carriera di Clive Revill si estese per oltre sei decenni, durante i quali lavorò in teatro, cinema e televisione, lasciando un’impronta significativa nell’industria dell’intrattenimento.