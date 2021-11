Per la messinscena di uno spettacolo, i gieffini si scambiano un bacio lungo ed intenso: come la prenderà Delia Duran?

E’ inutile, quando si parla di Grande Fratello Vip ci si deve sempre aspettare il colpo di scena.

Come di consueto, i protagonisti dell’ultima dinamica sono Alex Belli e Soleil Sorge: ricordiamo che, proprio nell’ultima puntata, era intercorso un confronto inaspettatamente pacifico tra loro e Delia Duran, moglie di lui e pareva che le acque per “il triangolo” si fossero finalmente calmate.

L’ultimo evento però potrebbe facilmente cambiare le carte in tavola, vi raccontiamo dunque cosa è accaduto. Nella Casa è stata organizzata, sotto la direzione di Katia Ricciarelli, una simpatica messinscena della famosa opera Turandot ed è proprio questo “spettacolo” che è stato galeotto per un intenso e passionale bacio tra Alex e Soleil. Vi mostriamo qui il video:

Domani andrà in onda una nuova puntata del reality e gli stessi gieffini hanno ironizzato su come questa situazione possa creare scompiglio nella Casa: rimaniamo attesi di risvolti, soprattutto in merito alla reazione della Duran.

Che ne pensate? Come evolverà questa situazione?

